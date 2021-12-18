Vakıfbank Son Dakika Haberi Umutlu Oldu, 0.49 Faizle TC Vatandaşı Olan Kişilere 5000 TL Ödeme

Vakıfbank ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere 049 faiz oranları ile yeni kampanya duyurusu yapıldı. Ülkemizin kamu Bankası olan Vakıfbank yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte son zamanlarda oldukça önemli bir yer alıyor. Vakıfbank üzerinden 0 49 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyası detayları belli oldu. Sadece bu bankada hesabı olan ve maaş alan vatandaşlar için verilecek olan 0.49 faiz oranlı ihtiyaç kredisi 5000 TL'ye kadar acil destek amaçlı kullanılacak.

Vakıfbank yapmış olduğu bu kampanya duyusunun tarihini henüz açıklamadı. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler şu an bir kredi için başvuru yapamıyor. Ay sonu ne kadar yapılacak olan bir kampanyaya katılacak olan kişiler VakıfBank'ın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yaparak işlem yapabilecek. Vakıfbank acil destek Kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar 5000 TL kredi kullanmaları durumunda 36 ay vadeye kadar kredi ödemelerini yapabilecek.

Vakıfbank sigortalı olarak çalışan ve emekli olan vatandaşlar ile birlikte devlet memuru olan kişileri bireysel olarak bu kredi kullandıracak. Vakıfbank müşterisi olan kişiler bankanın internet bankacılığı şifresi oluşturulması durumunda Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için mobil uygulama üzerinden işlem yaparsanız hem düşük faizli hem de masrafsız olarak kredi seçeneklerinden faydalanabilirsiniz.

Acil ihtiyacı olan vatandaşlar belirli şartlara uygun olması durumunda kredi kullanabilecektir.

5000 TL kredi veren diğer bankalar

5000 liraya kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız Vakıfbank haricinde düşük faiz oranları ile kredi alabileceğiniz diğer kamu bankaları Ziraat Bankası ve Halk bank olmaktadır. Bu bankalar üzerinde de hesabınız varsa hemen internet bankacılığı şifresi oluşturarak Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Özel bankalardan kredi almak isteyen kişiler ise finansbank'ın yapmış olduğu sms kredi kampanyasına katılarak 5 dakika içerisinde kredi onayı alıp alamadıklarını görebilir. T.c. kimlik numaranızı 5030 numarasını mesaj olarak gönderirseniz 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucu gelir ve onaylanan tutarı en yakın banka şubesi üzerinden İstediğiniz zaman kimlikle kullanabilirsiniz. Bankaların güncel faiz oranları hakkında bilgileri almak istiyorsanız resmi internet sitesine girebilirsiniz.