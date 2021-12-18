1.500 2.000 2.500 TL Emekli Maaşı Alan Vatandaşlara, Ziraat Bankası Tarafından 10 Maaş Faizsiz Avans Limiti Ödeniyor

Emekli olan vatandaşlarımız için bu kez haber Ziraat Bankasından geliyor. Ziraat Bankası emekli olan vatandaşlarımız için faizlerle nakit ödemeler yapmaya devam ediyor. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamalara göre emekli maaşı 1.500 ila 2.500 aralığında olan vatandaşlarımız için 10 maaş avans limiti açılacak. Böylelikle aciliyeti bulunan nakit işlemlerinizi kolaylıkla halledebileceksiniz.

Öncelikle bu avans limitinden faydalanabilmek için bankanın sağlamış olduğu şartlara uygun olmanız gerekir. Bu avans öncelikle almış olduğunuz maaşa göre verilecek. İster 12 ister 24 ay vadeli seçeneklerle ödeme yapabileceksiniz. İlk taksit ödemesi için isteyen vatandaşlar 3 ay erteleme yapacak.

Kampanyadan Faydalanmak İçin Kredi Notu Önemli

Bu hizmet Ziraat Bankası tarafından sadece emekli vatandaşlara sunulacak. Başvuru yapmadan bu hizmetten faydalanamayacaklar. Ayrıca başvuru yapan kişilerin başvuru sonucu kredi notuna göre verilecek. Tüm bu şartlara uyan ve başvuru koşullarını gerçekleştiren vatandaşlar 10 maaş nakit avans limitinden faydalanabilecekler.

Ziraat Bankası özellikle maaşını Ziraat Bankasından alan vatandaşlara işlem yapacak. Eğer emekli maaşını bu banka üzerinden alıyorsanız siz de başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Şubelerden işlem yapacak olan vatandaşlarımız gerekli bütün belgeleri temin ettikten sonra başvuruda bulunabilir ve kredilerini alabilirler.

Başvuru sonrası banka vatandaşın T.C kimlik numarası ile işlem yapacaktır. Bankanın yapacağı değerlendirme kısa süre de cevaplanacak ve bu vatandaşın banka siciline işlenecek. Diyelim ki kırmızı kalem veya kara listedesiniz, banka bu listede olan vatandaşlara kredi veremeyeceğini duyurdu.

Başvurular İnternet veya Bankadan Olacak

10 maaş nakit avans limiti almak istiyorsanız ve emekli maaşınızı Ziraat Bankası’dan alıyorsanız sadece T.C kimlik kartınızla şubeye gidip başvurmanız yeterli olacaktır. Başvuru doldurup, kredi onayı aldıktan sonra kredinizi de kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Ayrıca internet üzerinden de başvuru yapabilirsiniz. Ziraat Bankası internet sitesinden kampanya kategorisinden başvuru yapabilir başvuru cevabını telefonunuzdan öğrenebilirsiniz. Dilerseniz mobil bankacılık üzerinden de başvuru işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.