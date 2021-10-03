Vakıfbank Sadece Emekliye Vereceği 400.000 TL Kredi Kampanyasını Duyurdu

Son dakika yeni bir emekli kredisi kampanyası başladı. Vakıfbank üzerinden başlayan bu kampanya da emekli olan kişiler 400.000 TL'ye kadar kredi onayı alabilecekler.

Vakıfbank emekliye 400.000 TL kredi veriyor. Yeni faiz oranları ile 400 bin TL'ye kadar kredi kampanyasına tekrardan duyuran Vakıfbank sadece emekli olan kişilere özel bir kredi kampanyası hazırladı...

Vakıfbank emekli olan kişilere vermiş olduğu 400 bin TL ihtiyaç kredisinde 36 ay vadeli olarak işlem yapacak ve ilk taksit ödemelerinde dileyen müşterilerden 3 ay erteleme yapacak. Kredi başvurusu yapacak olan emeklilerin bazı şartlara uygun olması durumunda yüksek limitli emekli kredisini kullanabilecekler. Verilen bu limitlerde ki krediler kişilerin maaşlarına göre verileceği için düşük maaş alan kişilerin 400.000 TL kredi onayı alma imkanı bulunmuyor. Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler için hazırladığımız bu haberimizde Vakıfbank'ın kendi resmi internet sitesinden yapmış olduğu duyuru ve başvuru şartları şu şekilde..

Vakıfbank emekli olan kişilere 400 bin TL'ye kadar kredi kampanyası şartları nelerdir?

Vakıfbank emekli olan kişilere 400 bin TL'ye kadar kredi verirken kendi bankasından maaş almasını şart koşuyor. Eğer emekli maaşınızı Vakıfbank üzerinde değilse maaşınızı bu bankaya taşıyarak hemen 400 bin TL'ye kadar kredi kullanabiliyorsunuz.

Vakıfbank üzerinden emekli olan kişiler 400 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmaları durumunda banka şartlarına uygun olan kişilere hemen kredi onayı verilecek. Kredi kullanmak isteyen kişiler kredi sicili ve kredi notuna bakılmadan hemen onay alabilecekler.

Vakıfbank emekli olan kişilere vermiş olduğu 400.000 tl krediler haricinde ayrıca diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi kredi kartı gibi borçlarımı da kapatmasını isteyecektir. Yüksek limitli kredilerde tek bir yere ödeme kolaylığıyla Vakıfbank üzerinden kredi kullanabilirsiniz.

Vakıfbank 400.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Emekli olan kişilere verilecek olan 400.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen müşteriler 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemelerinde de 3 ay erteleme yapma imkanı bulunuyor.

Kredi başvurularını en yakın banka şubesinden yapmanız gerekli. Bankanın internet sitesi üzerinden veya internet bankacılığı üzerinden yapmış olduğunuz Kredi başvurularında düşük limitli kredi onayı alabilirsiniz.

Vakıfbank üzerinden 400.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuru yapacak olan kişiler en yakın Vakıfbank şubesine veya maaşını almış olduğu Vakıfbank şubesine giderek kimlikleri ile birlikte Kredi başvurusunda bulunabilir. Vakıfbank vermiş olduğu emekli kredilerinde kredi faiz oranlarını 1.53 olarak belirlemiş ve bu faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullandırmaktadır.