Emeklilik Sisteminizi Yenileyin 566 TL Daha Fazla Alın!

Tamamlayıcı emeklilik sistemi uygulamasında devlet tarafından verilen katkılara bir yenisi daha eklendi. Buna göre verilen katkılar artarak devam ederken çalışanlarda olduğu gibi iş verenlerden de çeşitli kesintiler meydana gelecek. Bu kesintiler ise kişilerin hesaplarına yatırılarak birikmeye devam edecek.

Kıdem tazminatları uygulaması için yeni bir yarı yıl sistemi oluşturulacak. Tartışılması devam eden modellerden birinin kanunlaşması gerçekleşirse çalışanların brüt fiyatlarının yüzde üçe tekabül eden kısmı her ay biriktirici olarak belirlenen iş veren hesap üzerinde birikmeye devam edecek. Yüzde 5,33 oranı ile eskiden olduğu gibi işverenlerin sorumluluğuna bırakılacak. Modellerden biri olan ikinci modelin yasalaşması gerçekleşirse şu anda devam eden sistem tercih edilecek ya da devlet tarafından katkı sunulacak olan çalışan ve işveren prim ödeyecekleri yeni bir sistem gelecek. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin ne olacağı ve çalışanlar için ne anlama geldiği ise binlerce kişi tarafından merak edilen bir konu.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Nedir?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi yani TES, emeklilik sürecinde sistem üstünde meydana gelmesi olası olan gelir kayıplarının telafi edilebilmesi, çalışma hayatının devam eden süreci içerisinde hayat koşullarını ve standartlarını korumaya ve iyileştirmeye yardım edecek şekilde bir ek emeklilik gelirlerinin meydana gelmesi ve hane halkı tasarruflarının artarak çoğalmasını amaçlamaktadır. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES); çalışan kişilerden, iş veren ve devletin tamamıyla hakim olduğu, ayrıca çalışanların bireysel olacak şekilde hesaplarına yapılacak olan nakdi ödemelerin emeklilik yatırım fonlarına yönelik olarak yatırımlara yönlendirilmesi ile söz konusu bu fonların seçimleri ve de birikimlerin fonlar arasında yapılabilecek dağılımların çalışanlar aracılığıyla belirlenebilecek olduğu ikinci emeklilik sistemi olarak tanımlanmaktadır.

TES’e Katılım Zorunlu mu Olacak, Ne Zaman Uygulama Başlayacak?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi için planlanan ve ön görülen tarih 1 Ocak 2022 tarihi olarak düşünülürken, bütün özel sektör çalışanları bu sistem içerisinde yerini alabilecek. Sıralı veya sırasız olarak karma biçimde TES sistemine dahil olacak bütün özel sektör çalışanları için çalışmalar ve planlamalar devam ediyor. Daha sonrasında ise Bireysel Emeklilik Sisteminde olduğu gibi kişiler istediği durumda Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne dahil olabilecek.