Vakıfbank Sabah Başlıyor, 750 TL'ye Kadar Hesaplara Ödeme Yapacak, Dikkat!

Son dakika haberi Vakıfbank'tan geldi. Başvuru yapan kişiler yarın sabahtan itibaren ödeme alacaklar. Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan kişilere banka hemen sonuç vereceğini açıkladı. 750 TL'ye kadar verilecek olan emekli promosyonlarında hemen başvuru yapabilir, hesabınıza yarından itibaren aktarabilirsiniz. Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan ve promosyon almayan kişiler mobil uygulama üzerinden de başvuru yapabileceklerdir. Vakıfbank son dakika olarak sadece emekli müşterilerine bu ödemeyi vereceğini duyurdu.

Vakıfbank kamu bankası olmasından dolayı, uygun faizlerle bankacılık işlemleri yapan bankaların başında geliyor. Vakıfbank üzerinden işlem yapacak olan kişiler, emekli olmaları durumunda da hesaplarına 750 TL hemen ödeme alıyor. Sizlerde Vakıfbank emekli maaşı alan müşteriyseniz, hemen bu ödemeleri alabilirsiniz.

Vakıfbank Emekli Promosyonu

Verilen emekli promosyonlarında bankalar emeklilerin maaşlarına göre ödeme yapıyor. 750 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsanız emekli maaşınızın 2500 TL ve üzerinde olması gerekli. 750 TL altında da ödemeler yapılıyor. 1500 TL'ye kadar emekli maaşı alan kişilere banka 500 TL emekli promosyonu veriyor. Emekli maaşı 1500 TL ile 2500 TL arasında olan kişiler 625 TL emekli promosyonu alıyor. Başvuru yapmak için banka hesabınızın olması gerekli. Başvurular banka şubelerinden yapıldığı gibi ayrıca bankanın internet bankacılığı üzerinden de yapılıyor.

Vakıfbank Emekli Kampanyaları Devam Edilecek

Vakıfbank üzerinden emekli olan kişilere, uygun faizlerle kampanyalar devam edecek. Emekli olan kişilere verilen 750 TL emekli promosyonu haricinde banka emekli maaşı müşterilerine 200.000 TL'ye kadar da kredi imkanı sunuyor. Emekli maaşınız üzerinden kredi alacak kişilere banka uygun faizlerle işlem yapıyor. Banka emekli müşterilerine istediği zaman kredi verecek. Emekli olmanız durumunda ve bu bankadan maaş almanız durumunda kredi notunuz düşük olsa bile sizlere bu ödemeler yapılacak.

Ayrıca bankadan işlem yapacak olan kişiler, 10.000 TL'ye kadar artı para başvurusu da yapabilir. Artı para başvurusu yapacak olan kişiler, internet bankacılığı üzerinden işlem yapabileceklerdir. Aldığınız bu artı para size hemen sonuç verecektir. Artı para hesabınıza ek olarak yatacak ve siz istediğiniz zaman kullanacaksınız. Bankadan yapılan son kampanyaları takip etmek için Vakıfbank resmi internet sitesine gidebilirsiniz.