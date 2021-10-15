Cumhurbaşkanı Vatandaşa Müjde Diyerek Duyurdu: Bankalardan Atak Var! Başvuru Yaparak Borçlar Kapanıyor. Son dakika haberi ile borçlarınızı kapatabileceksiniz. Bankalar üzerinden devlet desteği ile 100.000 TL'ye kadar hemen onaylı krediler verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen gün yaptığı açıklamada, emekli ve çalışanların sıkıntılı günler için kullanabilecekleri borç kapatma ve ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu. 100.000 TL'ye kadar verilecek olan bu krediler sadece kamu bankaları ve bazı kamu destekli özel bankalar üzerinden yapılacaktır. 36 ay vade ve 24 ay vadeli kredi seçenekleri ile işlem yapabilecek, onaylanan kredinizi de hemen kullanabileceksiniz.

Yapılan açıklamada Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank müşterilere, kredi verecek. Kredi sonucu uygun olan kişilerinde tüm borçları kapatılacak. Bankalar üzerinden yapılacak bu başvurular oldukça ilgi topladı. İşte detaylar...

Ziraat Bankası üzerinden 100 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kampanyası

Ülkemizin kamu Bankası olan Ziraat Bankası üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusu sonrasında borç kapatma kredisi verilecek. Kampanya yapan bu banka ayrıca ihtiyaç sahibi olan emeklilerde 100.000 TL'ye kadar emekli kredilerini düşük faiz oranları ile verecek. Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek emekli maaşınızı bu bankaya taşıyabilir veya emekli maaşımız Bu banka değilse sadece kimliğinizi vererek Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi değerlendirmesini genel müdürlük tarafından yapılacağı için aynı gün içerisinde kredi onayı alamayabiliyorsunuz. Ziraat Bankası kredi başvurusu yaptıktan sonra sonucunun size bildireceklerdir.

Halkbank 100.000 TL borç kapatma ve ihtiyaç kredisi kampanyası

Devlet destekli verilecek olan Bu kampanyada Halkbank hızlı bir şekilde atak yaptı. Halkbank üzerinden 100 bin TL'ye kadar Halkbank şubeleri üzerinden kredi başvurusu yapabileceksiniz. Emekli olan kişilerin kullanabilecekleri bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanınız bulunmaktadır. 100.000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde borç kapatma Kredisi olarak işlem yapmak isteyen kişiler de diğer bankadaki borçlarını tek bir yere toplama özelliği ile bu kredileri alabilir. Emekli maaşınızı Halkbank üzerinde değilse Halkbank şubelerine giderek emekli maaşınızı taşıdıktan sonra bu Kredi kampanyasına katılabiliyorsunuz.