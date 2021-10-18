Vakıfbank Para Sıkıntısına Son Veriyor, Kredi Almak İsteyen Herkese Onay Veriyor, Düşük Faizli İhtiyaç Kredisi Ödemesi

Vakıfbank üzerinden anında kredi kampanyası başladı. Uygun faiz oranları ve aşamaları ile birlikte, anında kredi kullanabileceksiniz. Vakıfbank üzerinden anında kredi alacak kişilere banka kendi müşterisi olması durumunda daha kolay onay verecek. İhtiyaç kredisi alacak olan kişilere, banka hemen sonuç vermektedir. Başvuru yaptığınızda sizlere banka sizlere 5 dakika içinde sonuç verecektir. 5 dakika içinde kredi sonucu onay alacak olan kişilere, banka hemen işlem yapacak. İsterseniz bankaya gitmeden de Vakıfbank üzerinden anında kredi kullanabileceksiniz.

Ülkemizin kamu bankası olan Vakıfbank, uygun faizlerle bankacılık işlemleri yapmaya devam ediyor. Kredi alacak olan kişilere banka hemen sonuç verecek ve bu sonuçlar kredi notuna göre olacak. Kredi notuna göre uygulanan faiz oranları ile birlikte, kredinizi hemen kullanabileceksiniz. Faiz oranlarında diğer bankalara nazaran daha düşük olarak kredi imkanı sunan Vakıfbank, kredi alacak kişilere 36 ay vadeye kadar işlem yapacak.

50.000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde banka 36 ay işlem yapacak. 24 ay vadeli krediler ise, yeni yasa gereği, 50.000 TL üzerinde verilen kredilerde geçerlidir. Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, emekli olması durumunda, emekli maaşlarını bu bankadan alma şartı ile ihtiyaç kredisi kullanabilecekler.

Sigortalı olarak bir iş yerinde çalışıyorsanız, banka sizlere sigortalılık süresine bakacak ve bu süre zarfında kredi kullandıracak. 12 aydır aynı iş yerinde çalışıyorsanız Vakıfbank'ın kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

Vakıfbank kredi başvurusu en kolay nasıl yapılır?

Vakıfbank ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, bankanın mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. Mobil uygulama üzerinden kredi alacak olan kişilere banka hemen sonuç verecektir. Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi alacak olan kişiler, kredi almak için bu bankanın şubelerine de gidebilir. Size en yakın Vakıfbank şubesine giderek, kimlik ve gelir belgesi ile, almış olduğunuz maaşın 22 katına kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Başvuru şubelerden yapan kişiler, şube onayında kredi kullanabilirler.