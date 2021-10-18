QNB Finansbank 10.000 TL Ödemeleri TC Vatandaşı Olan Herkese, Şipşak Yapacağını Duyurdu

Son dakika kredi kampanyasından birisini yapan QNB Finansbank, kendi internet sitesi üzerinden bir kampanya duyurusu yaptı. Bankadan yapılan açıklama ile birlikte, sizlerde bu banka üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız 10.000 TL'ye kadar hemen onay alabileceksiniz.

QNB Finansbank üzerinden yapılan duyuru sonrasında banka kredi alacak kişilere, belirli şartlara göre onay vereceğini, bu şartları geçen kişilerinde aynı gün içinde kredi kullanacağını söyledi. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler, kredi notu uygunsa hemen onay alabilecektir.

QNB Finansbank üzerinden 10.000 TL Kredi

QNB Finansbank SMS ile kredi alacak olan müşterilere hemen kredi sonucu verecek. Uygun faizlerle kredi alabileceksiniz. Banka SMS ile kredi başvurusu yapacağı müşterilere, kredi sonucunu hemen 5 dakikada açıklayacak. 5 dakika içinde kredi sonucu uygun olan kişiler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli kredi başvurusu için TC Kİmlik numarasını 5030'a gönderebilir. 5030'a gönderdiğiniz mesaj sonrasında banka sizlere sonuç verecek ve onaylanan kredinizi kullanacaksınız. QNB Finansbank üzerinden 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler, kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda işlem yapabileceklerdir.

QNB Finansbank 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacak olan kişilere, ayrıca mobil uygulama üzerinden de kredi imkanı sağlayacak. QNB Finansbank mobil uygulamasını kullanan kişiler, QNB uygulamasından yaptıkları kredi başvurusu sonrasında hemen sonuç alacak ve bu sonuca göre kredi kullanabilecekler. İhtiyaç kredisi onay alan kişiler mobil uygulamadan kredilerini kullanabilirler.

Banka Şubelerinden de Onay Verilecek

Kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler banka şubelerine giderek de kredi onayı alabilecekleri en yakın banka şubesine giderek gişe personelinden veya bireyse müşteri temsilcisi üzerinden kimliğinizle başvuru yapabilirsiniz. Banka şubelerinden yapmış olduğunuz başvurusu sonrasında kredi sonucunuz eğer uygun olursa, banka sizlere hemen aynı gün içerisinde kimliğinizle kredinizi kullandıracaktır. Detaylı bilgileri, bankanın resmi internet sitesine girerek öğrenebilir ve güncel faiz oranlarını da yine bu internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz.