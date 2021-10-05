Vakıfbank Pandemide Sıkıntıya Giren Vatandaşlara 15.000 TL Destek Veriyor! ATM’den Anında Nakit Para: Vakıfbank aynı sloganında olduğu gibi önce halkın yanında olmaya devam ediyor. Pandemi döneminde malum herkesin işleri sekteye uğradı. Bir sürü vatandaş nakit paraya sıkıştı. Bu derdi yakından bilen Vakıfbank hemen işe el attı. Sizin de nakit paraya acil ihtiyacınız varsa Vakıfbank ATM’lerinden 15.000 TL nakit avans çekebilirsiniz.

Türkiye’nin en aktif 2.büyük bankası olan Vakıfbank vatandaşlara yaratıcı finansal çözümler sunuyor. Bilindiği üzere nakit para ihtiyacı olunca bankaya gidip kredi çekmek için bir sürü prosedüre uymak gerekir. Bu da insanı yoran büyük bir külfettir. Kredi için belge ibraz etmek sonrasında müşteri danışmanının onayını beklemek zaman kaybından başka bir şey değildir. Bu durumlara son vermek adına bankaların sunduğu “nakit avans “ sistemine başvurmak en iyisidir. Peki, nakit avans ne anlama gelir?

Nakit Avans Ne Demektir?

Nakit avans başka bir ifadeyle anında kredi anlamına gelir. Müşteriler kredi kartlarının limitine göre istedikleri gün ve saatte belirli şartlara uyarak kendilerine en yakın ATM’den nakit avans çekebilirler. Nakit avans çekebilmek için bankaların sunduğu bazı politikalara riayet etmek gerekmektedir. Vakıfbank bu konuda nakit avansa ihtiyacı olan herkese kolaylıklar sağlamaktadır.

Nakit Avans Nasıl Çekilir?

Bankaların kredi kartına tanımladığı veya vadesiz hesaba aktardığı limitler dahilinde kredi kartından ya da Kredili Mevduat Hesabından nakit avans çekilebilir. Nakit avansın en güzel özelliği kredi çekerken karşılaşılan onay alamama ve kredi çekememe gibi problemlerin olmayışıdır. Ayrıca taksit seçeneğinin olması da cabasıdır. Müşteriler kendi ödeme planına uygun olarak çekecekleri nakit avans için peşin ya da taksitli seçeneğinden faydalanabilirler.

Nakit Avans Geri Ödeme

Nakit avans peşin ya da taksitli olarak bankaya geri ödenebilir. Kişinin günlük faiz hesap planı için müşteri temsilcisine danışmasında fayda vardır. Erken kapama yoluyla nakit avans borcunun ödenmesi de mümkündür. Taksitli nakit avans geri ödeme söz konusu olursa borcu ödeyecek kişi 2 ila 12 ay arasında değişkenlik gösteren taksit seçeneğinden yararlanabilir.

Vakıfbank Nakit Avans

Vakıfbank Worldcard’ınızı kullanarak Vakıfbank ATM’lerinden ve diğer bankaların ATM’lerinden 7/24 kolaylıkla nakit avans çekebilirsiniz. Vakıfbank nakit avans bireysel kredi kartı günlük çekim limiti 4.000 TL, BusinessCard ve TarımKart için günlük 15.000 TL günlük çekim limiti sağlamaktadır. Vakıfbank ATM’leri, şubeleri, internet bankacılığı, Vakıfbank mobil yoluyla nakit avans alımlarınızda aylık kredi faizine ek olarak yüzde 1 komisyon alınmaktadır. Ayrıca NakiteTaksit faiz oranı da yüzde 1,98 olarak belirlenmiştir.