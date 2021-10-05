E Devlet Üzerinden Başvuru Yapanlara Ödeme Yapılacak, En Az 500 TL Anında Ödeme Hesaplara Yatacak, Duyurusu Yapıldı

ATM üzerinden maaş çeken milyonlarca vatandaş kendilerine sunulan kampanyalardan faydalanmak için bankalardan gelecek haberleri bekliyor. Haber beklenen bankalar arasında bulunan Vakıfbank açıklamasını gerçekleştirdi… Maaşlarını kendi bankasından alan müşterilerine 500 TL nakit vereceğini basına duyurdu.

Emekli olanlar bankalardan gelen müjdeli haberle sevindi. Vakıfbank emeklileri sevindiren bankalardan bir tanesi, emekli maaşını kendi bankasına taşıyan emeklilere 500 TL tutarında nakit ödeme yapılacağını bildirdi. Gerekli şartları yerine getiren vatandaşlar en yakın Vakıfbank şubesine giderek başvuru yapmaları halinde bu ödemeden faydalanabilecek. Şartlar arasında maaşını 3 yıl boyunca Vakıfbank üzerinden almaları şartı da bulunmaktadır. Emekliler maaşlarını e-devlet üzerinden işlem yaparak Vakıfbank’a taşıyabilirler.

Ne Kadar Ödeme Yapılacak?

Vakıfbank emeklilere maaşlarını kendi bankalarından almaları halinde promosyon verilmesi haberini duyurdu. Aylık maaşı 1.500 TL tutarında olan emeklilere 500 TL ödeme yapacak. Emekli maaşı 1.500 TL ile 2.500 TL arasında ise bu durumda 625 TL ödeme gerçekleşecek. Emekli maaşı 2.500 TL tutarı üzerinde olanlara ise 750 TL promosyon ödenecek.

En yakın Vakıfbank şubelerine uğrayarak emek maaşını 3 yıllık süre ile Vakıfbank’a taşımaları konusunda sözleşme imzalamanız durumunda anlık olarak promosyondan faydalanabilirsiniz.

Birçok Banka Promosyon Uygulamasını Başlattı

Promosyon uygulamasını Vakıfbank’ın yanında birçok banka başlatmış oldu. Hem kamu bankaları hem de özel bankalar vatandaşlara promosyon imkanı sunuyor. Sadece kendi müşterine değil emekli olan arkadaşını getiren kişilerin arkadaşlarına da bu fırsatı tanıyor. Bankalar sadece promosyon uygulaması ile yetinmeyip, düşük faizlerle kredi imkanı da sunuyor. İhtiyacı olan emekliler uygun faiz oranları ile yüksek tutarlardaki kredi imkânlarından faydalanabilir.

Geri ödeme konusunda erteleme imkânı sunan bankalar sunmuş oldukları birçok uygulamalar mevcut. Tüm bankalar emeklileri kendi müşterisi yapmak için uygulamalara tüm hızı ile devam ediyor. Şayet emekli iseniz kendi bankanız size bu tür uygulama sunmuyor ise, promosyon uygulaması sunan bankalara müracaat edebilirsiniz. Müracaat ettiğiniz bankaya emekli maaşını alma konusunda 3 yıllık bir sözleşme imzalamanız durumunda promosyon uygulamasından faydalanabilirisiniz. Promosyon uygulaması gerçekleştiren bankalardan her hangi birinin şubelerine uğramanız faydalı olabilir.