Vakıfbank kredi notu düşük olan kişilere 40.000 TL vereceğini açıkladı

Vakıfbank üzerinden yapılan yeni kampanya daha önce bankalardan kredi notu düşük olduğu için onay alamayan kişiler için müjdeli haber olarak verildi. Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler Kredi notu düşük olsa bile artık bu banka üzerinden 40 bin TL'ye kadar istedikleri zaman onay alabilecekler. Vakıfbank 40.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler almış oldukları bu kredileri 12 ay 24 ay ve 36 ay vadeli ödeme seçenekleri kampanyalarından da faydalanabilecekler.

Vakıfbank yapmış olduğu Bu kampanyada Kredi notu düşük olan kişilere hemen onay vereceğini verilen bu kredi onayı ile birlikte de ihtiyaç kredisi kullandıracağını açıkladı. Vakıfbank üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler belirtilen şartlar dahilinde uygun olması durumunda Kredi notu düşük olsa bile onay alabilirler.

Vakıfbank kredi detayları neler?

Vakıfbank yapmış olduğu kampanya duyurusunda özellikle Kredi notu düşük olan kişilere 40 bin TL'ye kadar onay limiti açtığını duyurmuştu. Banka kredi notu düşük olan emeklilere emekli maaşlarını kendi bankalarından almaları durumunda 40.000 TL den yukarı Kredi vereceğini de açıklıyor. 40 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullandığınızda düzenli olarak ödemeler yaparsanız Bu banka ve diğer bankalardaki Kredi limitleriniz açılacak banka kredi notunuz yükselecektir. Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler sigortalı olarak çalışıyorsa en az 6 aydır aynı işyerinde sigorta primleri yatmış olması banka tarafından istenecektir. Vakıfbank üzerinden kredi notu düşük olan kişilerin eğer bankalardan dolayı icralık bir durumları varsa maalesef kredi onayı alamazlar.

Vakıfbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler en yakın banka şubesine giderek kimliklerini ve gelir belgelerini VakıfBank müşteri temsilcisine verdikten sonra kredi başvurusunda bulunabilirler. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvuru formunu sizlere verecek olan banka müşteri temsilcisi, formu doldurmanız durumunda sizlerin başvurunuzu alacak ve kredi onayını genel müdürlüğü'ne gönderecektir.

Vakıfbank kredi başvurusu yapan kişilerin Kredi değerlendirmesi genel müdürlük tarafından yapılacağı için aynı gün onay gelmeyebilir. Kredi başvurusu sonucu sizin cep telefonunuza sms ile gelecek ve ayrıca başvuru yaptığınız banka şubesinden aranarak teyit edilecektir. Onaylanan Kredinize hemen kullanabilir ve ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme toplamda da 36 ay vadeye kadar kredi işlemlerinizi yapabilirsiniz.