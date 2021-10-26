Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretle çalışan kişilere Müjde verdi

Son dakika yeni bir kampanya haberi duyurusu yapıldı. Özellikle asgari ücretle çalışan kişilerin banka borçları oldukça fazla olduğu söyleniyor. Bunun için bankalarına uyarı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özellikle kamu bankalarının asgari ücretle çalışan kişilere borç kapatma kredilerinde insiyatif kullanmalarını istedi. Ziraat Bankası önderliğinde başlatılacak olan yeni kampanya da asgari ücretle çalışan kişilere 50.000 TL'ye kadar banka kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını kapatma ve tek bir bankada toplama kredisi verilecek. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'ın kendi kredi politikalarına göre verilecek olan bu Kredi kampanyalarında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler borç kapatma kredisi de alabilecek.

Düşük faiz oranları ile verilecek olan borç kapatma kredisi ne başvuru yapmak isteyen kişilerden de bankalar bazı şartlar arıyor.

Borç kapatma kredisi için başvuru şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu duyuru sonrasında Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları kampanyaya başlatacağını duyurdu. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerden bankalar belirli şartlarda Kredi onayı verecek. Asgari ücretle çalışan olan kişilere verilecek olan bu borç kapatma kredisi ne başvuru yapmak isteyen kişiler çalışmış oldukları iş yerinde en az 6 aydır sigorta primlerinin yatmış olması istenmektedir. Asgari ücretle çalışan kişiler yeni işe başladıysa emekli ya da devlet memuru kefil bularak 50.000 TL için kredi başvurusunda bulunabilirler.

Sigorta durumları iyi olan müşteriler ayrıca Kredi notu da 1100 ve üzerinde ise Ziraat Bankası üzerinden devlet destekli olarak verilecek banka borç kapatma kredisine başvuru yapabilir.

Belirtilen kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası tarafından yapılan duyuruda kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler en yakın Ziraat Bankası şubelerine giderek başvuru yapabilecekler. Ayrıca bankanın resmi internet sitesinde açılacak olan sadece borç kapatma kredisi için bir başvuru formu oluşturulacak ve oluşturulacak olan bu başvuru formunu doldurduktan sonra da ön onay alıp almadığınızı görebileceksiniz. Ziraat Bankası gibi Vakıfbank ve halkbank'ta aynı şartlar dahilinde Kredi vereceği için bu bankalardan da hem banka şubelerinden hem de internet sitesi üzerinden borç kapatma kredisine başvuru yapabileceksiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış oldukları bu duyuruda devlet destekli olarak Kredi vereceği için banka faiz oranlarında düşüş yaşanacağını söyleniyor. Bankaların resmi internet siteleri üzerinden de kampanya hakkında detaylı bilgiler alabilirsiniz.