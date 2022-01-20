Vakıfbank Hesabı Olanlar Dikkat! Bankaya Gitmenize Gerek Kalmadan Başvuru Yapabiliyorsunuz

Vakıfbank, devlet bankası olmasından dolayı vatandaşların tercih ettiği bankalardan birisidir. Emekli olan çalışan memur olan kişilerin bireysel ihtiyaç kredisi kullanacakları, Vakıfbank üzerinden düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi alınabiliyor. Banka hesabı olan kişiler için banka, yeni bir duyuru yaptı. Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin banka hesapları olması durumunda, Vakıfbank'ın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvurusu yapabileceği açıklandı.

Vakıfbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler banka kredi şartlarına uygun ise kredi başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirerek, hemen hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabilecek. Nakit ihtiyacı olacak olan kişilerin banka hesabı olması durumunda veya banka müşterisi olması durumunda daha yüksek limitlerde kredi kullanacağını söylemek istiyoruz.

Vakıfbank üzerinden nakit kredi kullanacak olan kişilerin emekli olması durumunda emekli maaşları Vakıfbank üzerindeyse banka 100000 TL'ye kadar mobil uygulama üzerinden kredi verirken, 200000 TL ye kadarda banka şubeleri üzerinden işlem yaparak ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda ise banka bu kişilerden toplamda 12 ay son işyerinde ise 6 aydır sigorta primleri yatıyor olmasını istemektedir.

Banka kredi notu: 1100 ve üzerinde olan kişiler gelir belgesiz kredi kullanırken düşük kredi notu olan vatandaşlar ise kredi başvurusu yapmadan önce bankaya evrak vermesi gerekiyor.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Vakıfbank'ın başlatmış olduğu bu kampanyaya katılmak isteyen kişiler başvuru yapmak istiyorlarsa banka, resmi internet sitesine giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir.

Vakıfbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler, ayrıca banka hesabı olması durumunda mobil uygulama aracılığı ile istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Vakıfbank kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler, 5 dakika içerisinde kredi, sonucun alabilecekleri bu kampanyalara katılmak istiyorsa ve mobil uygulama üzerinden işlem yapmak istiyorsa, internet bankacılığı şifresi olması gerekiyor.

Ayrıca size en yakın Vakıfbank şubesine giderek kimliğinizle birlikte gelir belgesiz olarak kredi başvurusunda bulunabilir ve 50000 TL'ye kadar alacağınız kredilerde 36 ay ve 50000 TL üzerinde alacağınız kredilerde ise 24 ay vadeli olarak kredi imkanından faydalanabilirsiniz.