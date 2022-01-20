Devlet 700 TL Destek Veriyor! Tüm Çalışanları Yakından İlgilendiren Gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoağn çalışanı enflasyona ezdirmeyeceklerini dile getirerek 2022 yılı asgari ücret tutarının 4 bin 250 TL olduğunu duyurmuştu. Asgari ücretin beraberinde AGİ'de de değişiklik meydana geldi. Peki agi ne kadar? Agi yerine gelen istisna ne? Detaylar haberimizin devamında sizlerle...

Asgari ücret ile birlikte AGİ'de de değişiklik meydana geldi. Buna göre, verilerin kalkması ile beraber AGİ uygulanmayacak. Bütün çalışanların maaşlarından asgari ücret kadar kısım vergiden istisna edilecek. Bu sayede asgari ücret alan vatandaşlar damga vergisi ile 700 TL'lik bir vergiden muaf tutulurken yüksek maaş ödemesi alan vatandaşlar ise 650 TL gelir vergisi istisnasından faydalanabilecek ve gelir vergilerinden bu kadar tutar indirgenecek.

AGİ Uygulanmayacak!

Yeni asgari ücret tutarının duyurulmasının ardından işçilere ödenen Asgari Geçim İndirimi gündemde en çok araştırılan konulardan oldu. Ücretlerdeki verginin kaldırılması ile bir iade olan AGİ de artık uygulanmayacak. Fakat devlet bu sene için en yüksek AGİ olan 650 TL'den vazgeçecek. Yani aslında bütün çalışan vatandaşlar için en yüksek AGİ iade edilecek. Bu da üç çocuklu eşi çalışmayan bir çalışan için hesaplanan AGİ tutarına denk gelmektedir. Bu sayede asgari ücretle geçinen vatandaşlar damga vergisi ile 700 TL'lik vergiden muaf tutulurken yüksek maaş ödemesi alanlar da 650 TL'lik gelir vergisi istisnasından faydalanacak.

Vergisiz asgari ücret ve maaşlarda bulunan bu istisna ile beraber bir vergi iadesi olarak gerçekleşen Asgari Geçim İndirimi de ortadan kaldırılmış oldu. Ödediğiniz gelir vergisinin bir bölümü medeni durum ve çocuk sayısına bağlı olarak çalışanlara iade edilmekteydi. Bir gelir vergisi ödemesi gerçekleştirilmediği için de iade söz konusu olmayacak. Fakat devlet aslında bütün çalışanlar için büyük bir vergi iadesini de ortaya koymuş oldu.

En Yüksek Agi Tutarı

Bu sene AGİ uygulaması eğer işlemekte olsaydı mevcut asgari ücrete bağlı olarak en yüksek ödeme üç çocuklu ve eşi çalışmayan bir işçi için 650 TL olarak gerçekleşecekti. Yani mevcut olan 5005 TL'lik brüt asgari ücret için bütün gelir vergisi bu çalışanlara iade edilmek zorundaydı. Şu anda asgari ücretli çalışan vatandaşlar ve daha yüksek maaş ödemesi alan vatandaşlar yani bütün işçiler için 650 TL'lik bir vergi iadesi gerçekleştirilecek.