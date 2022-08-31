Gece resmi gazetede açıklanıyor! Emekliye ödeme geldi ve 5 gün süre verildi

Emekli maaş alan vatandaşlar için resmi gazetede yayınlanan Kredili Mevduat Hesabı başvuruları bugün itibariyle başlıyor. Kamu bankaları tarafından verilecek olan kredili mevduat hesabı başvurularında şartları uygun olan kişilere aynı gün içinde ödemeler yapılarak, artı para yükleniyor. Başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar için yapılacak olan yeni kampanyada nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak bu kredi kampanyalarına katılarak, işlemlerini gerçekleştirebilir.

En yakın banka şubesine giderek işlemlerini yapabilecekleri bu kredi kampanyaları üzerinden Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar için destek kredisi verilmektedir. Kredili mevduat hesabı başvurusu yaptıktan sonra, ayrıca ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara da 50000 TL'ye kadar hem artı para hemde ihtiyaç kredisi imkanı sağlanıyor. İhtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, 36 ay vadeli olarak işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu banka üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi imkanı da sağlanmaktadır.

BAŞVURU

En yakın banka şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabileceğiniz işlemler haricinde internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kendi emekli maaş hesaplarınız aracılığı ile birlikte kamu bankaları üzerinden kredili mevduat hesabı başvurusu yapabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, nakit işlemlerini gerçekleştirmek için kullanabilecekleri, kredili mevduat hesabı başvurusu ile birlikte yapacakları tüm işlemlerde geri ödemelerini 12 ay vadeye kadar bilerek yapabilmektedir.

İHTİYAÇ KREDİSİ

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar ise banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanabilirler. 50000 TL üzerinde kredi kullanmak isteyen vatandaşlar ise borç kapatma kredisi de kullanabileceğini söylemek istiyoruz. Bu kampanyaları devlet destekli olarak katılabilmeniz için emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden almanız istenmektedir.