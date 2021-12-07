Vakıfbank hesabı olanlar dikkat, 7 gün içinde başvuru yapmanız gerekiyor

Vakıfbank kamu bankası olmasından dolayı uygun faiz oranları ile sürekli olarak güncel kredi kampanyaları yapmaya devam ediyor. Vakıfbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin Banka hesabı olması durumunda daha düşük ve masrafsız Kredi kampanyasından yararlanacağını söylemek istiyoruz. Bankanın ihtiyaç kredisi kampanyası olarak yapmış olduğu ve kendi banka müşterilerine hızlı bir şekilde onay verdiği bu krediyi için son 7 gün. VakıfBank'ın resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru ile birlikte verilecek olan bu kredileri katılmak isteyen kişiler belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda Vakıfbank üzerinden hızlı bir şekilde kredi onayı alabilecektir.

Vakıfbank üzerinde hesabı olan ve bankamatik kartı kullanan kişiler yapmış oldukları bu kredi başvuruları ile birlikte hızlı bir şekilde kredi onayı alabileceklerdir. Vakıfbank özellikle mobil uygulaması üzerinden vermiş olduğu ihtiyaç kredilerinde hem düşük faizli hem gelir belgesiz hem de masrafsız olarak vatandaşlara Kredi imkanı sunmaktadır. VakıfBank'ın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabilir güncel faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.

Vakıfbank üzerinden 10 bin TL onay almak istiyorsanız t.c. kimlik numaranız ile başvuru yaptıktan sonra sorgulama yapılacak ve bu sorgulama sonrasında banka kredi geçmişiniz üzerinden sizlere onay verilecektir. Vakıfbank üzerinden kredi kullanacak olan kişiler banka kredi notu 1100 ve üzerinde olması durumunda gelir durumu düzenli olması durumunda banka üzerinden onay alabilir.

Vakıfbank üzerinden 10 bin TL ile 100 bin TL arasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar işlem yaparken ilk kredi taksit ödemesinde ise 3 ay erteleme yapma imkanı sunulmaktadır.

Emekli olan kişiler Emekli maaşımı bu bankadan alıyorsa 100 bin TL'ye kadar gelir belgesiz 100.000 TL üzerinde de gelir belgeli olarak hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi kullanabilecek. Emekli maaşınızı VakıfBank'a taşıyarak alabileceğiniz ihtiyaç kredisi gibi ayrıca emekli promosyonu ve nakit avans limitlerinde de faydalanabilirsiniz.

VakıfBank'ın resmi internet sitesi üzerinden güncel kredi kampanyalarını öğrenebilir güncel faiz oranları hakkında bilgi alabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.