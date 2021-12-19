Ziraat Bankası 50.000 TL'ye Kadar Borcu Olan Kişilere Haber Verdi, "Bankamıza Gelin, Borçları Bitirelim" Dedi

Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanya ile birlikte bankadan kredi alacak olan vatandaşlar için yeni bir duyuru paylaştı. Ziraat Bankası, 50000 TL'ye kadar banka borçlarınızı kapatmanız için sizlere kredi verecek. Ziraat Bankası, 50000 TL'ye kadar borcu olan vatandaşlar için kendi resmi internet siteleri üzerinden duyuru paylaştı. Ziraat Bankası yapmış olduğu açıklama ile birlikte 50000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi kullanmak isteyen kişilerin diğer bankadaki borçlarını kapatarak, 36 ay vadeli kredi verecek. Ziraat Bankası, yaptığı açıklamada ayrıca kredi kullanacak olan kişilerin ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme yapacak.

Ziraat Bankası vereceği bu kredilerden düşüp, faiz oranları ile işlem yapacak ve sizin sadece güncel olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınız için kredi kullandıracak. Ziraat Bankasının resmi internet sitesinde yapılan duyuru sonrasında başvurular yarın itibariyle başlıyor.

Ziraat Bankası 50.000 TL Borç Kapatma

Kamu bankası olan Ziraat Bankası yapmış olduğu düşük faiz oranları ile borç kapatma kredisi kampanyasına katılacak olan müşterilere başvuru ekranı açıyor. 50000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde 36 ay vade yapabilecek ve ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı sunulacak. 50000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde, kimlik gelir belgesiyle başvuru yapabilirsiniz. Ziraat Bankası şubelerinden ve Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden banka borçlarını kapatmak için transfer kredisi başvurusunda bulunabiliyorsunuz.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi vereceği banka müşterilerinin, emekli olması durumunda emekli olan kişilerin bankadan maaş almasını ister. sigortalı olarak çalışacak olan kişilerde en az 6 aydır aynı işyerinde çalışıyorsa, bu banka üzerinden kredi alabilir. Belirtilen şartları uygun olan vatandaşlar, İhtiyaç Kredisi Başvurusu ve borç kapatma kredisi başvurusunu yapabiliyor.

Ziraat Bankası, 50000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak isteyen kişiler banka şubelerine giderken kimlik ve gelir belgesiyle birlikte başvuru yapmaları yeterli olacaktır. Ziraat Bankası şubelerine giderken ayrıca diğer bankadaki olan borçlarımızın son kapatma tutarlarını da öğrenerek giderseniz daha hızlı bir şekilde işlem yapabileceksiniz. Ziraat Bankası üzerinden yapılan başvuru sonrasında kredi onayı alacak olan kişiler belirtilen şartlar dahilinde hemen aynı gün içerisinde sonuçlanacak olan kredilerine kullanabilir 36 ay vadeye kadar kredi ihtiyacını giderebilirsiniz.