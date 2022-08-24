Vakıfbank Faizsiz Kredi Kampanyasını Uzattı! 10 000 TL ye Kadar Kredi İmkânı…

Vakıfbank faizsiz kredi kampanyasını uzatmayı düşünüyor. Kampanyada tutar 10 bin liraya çıktı. Banka üzerinden faizsiz olarak kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, şartları sağlamaları karşılığında işlem yapabilecek.

Vakıfbank faizsiz kredi kampanyasına devam dedi. 10 bin liraya çıkarılan tutar ile banka üzerinden verilecek olan krediye başvuru yapılabilir. Faiz kredi imkânından faydalanmak isteyen kişiler, bankanın ön plana çıkardığı şartları karşılıyor olmaları gerekir. Şartları sağlayan vatandaşlar banka üzerinden işlem yapabilecek. Konu ile ilgili detayları bankanın resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilir.

Vakıfbank, pandemi döneminde birçok müşterisine destek verdi. Destek vermeye ise devam ediyor. Gerek bireysel gerekse ticari anlamda çeşitli kredi kampanyaları düzenleyerek milyonlarca kişiyi ulaştı. Son dönemde uygulamaya koyduğu faizsiz kredi kampanyasında ise ihtiyaç ve destek kredisi sunuyor.

Vakıfbank Faizsiz Kredi Desteği Devam Dedi

Pandemi döneminde tam kapanma ile sorun yaşayan esnaf ve vatandaşlar banka tarafından uygulamaya koyulan kampanyalar ile rahatlamaya çalıştı. Pandemi sonrasın da sıkıntı yaşamaya devam eden vatandaş için faiz kredi ile devam kararı alan banka birçok kişiye ulaşmaya çalışıyor. Şayet banka ile işi bir müşteri profili oluşturmuş iseniz faizsiz kredi imkanından faydalanabilirisiniz.

En yakın banka şubesini giderek başvurunu yapabilirsiniz. Kredi sonucu ise hemen öğrenilebilir. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar belirlenen kredi şartlarını sağlamaları gerekir. Şartları sağlayan vatandaşlara anından 10 bin liralık krediden faydalanabilecek.

3 Ay Ertelemeli Kredi İmkânı

Vakıfbank tarafından uygulamaya koyulan faizsiz kredi kampanyasının yanı sıra farklı kredi imkânları da mevcut bulunuyor. Uygulamaya koyulacak olan kredi imkânında ise 3 aylık erteleme fırsatı da mevcut bulunuyor. Uygulamaya koyulacak olan kredi kampanyasında yüksek faiz oranları ile uzun vade seçenekleri mevcut olup kredi limiti ise yüksek tutarlarda belirlendi. Yüksek limitli krediye başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine başvurularını yapabilir. Banka şubelerinin yanı sıra internet sitesi kullanılarak da başvuru imkânı mevcut. Daha önce banka üzerinden bir hesabın bulunması halinde internet bankacılığı kullanılarak mobil uygulama ile başvuru yapılabilir.