Vakıfbank Emekliye Kredi Yardımı Yapmaya Karar Verdi, Yüksek Limit, Faizsiz, Aylık Ödeme Yok, Başvuru Başladı

Vakıfbank, son dakika açıklaması ile uygun bir kampanyanın duyurusunu yaptı. Emekli maaşını Vakıfbank üzerinden almakta olan banka müşterilerine kredi hediyesi sunulmaya karar verildi. Bu kredi ile ihtiyaçların giderilmesi ve yıl sonuna yaklaşırken gerekli alım satım işlemlerinin yapılmasına destek olunması hedeflenmektedir.

Vakıfbank tarafından tasarlanan bu kredi hediye kampanyası ile beraber emekli vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik alım satım işlemlerinde yardımcı olunması amaçlanmaktadır. Söz konusu yardım kredisi ise vergiler dahil olarak Vakıfbank tarafından onaylanmış durumdadır. Emekli vatandaşlara sunulan bu projede en avantajlı taraf, nakit yardımına anında ulaşılabilmesidir. Emeklileri temel alan proje, temelde ihtiyaç ve de konut kredisi olarak iki alana ayrılmaktadır.

Vakıfbank Tüketici kredisi;

20 Bin TL tutarında olarak vatandaşlara sunulması planlanan kredi geri ödeme vadesi 36 aylık, faiz oranı %1.51; kredi tahsis oranı ise 100 TL'dir. Ancak ihtiyaç kredisinin faiz tarafından yararlanmak isteyen kişiler, KHM olarak banka kartına sahip olması gereklidir. Mevcutta başvuru yapan emekli kişilerden AZG, BES, CASCO, DASK, konut sigortası gibi bu kapsamlardan en az birine sahip olunması Vakıfbank tarafından kişilere başvuru şartı olarak sunulmaktadır.

Konut kredisi için ise 100 Bin TL bütçe, 120 aylık vade, %1.37 faiz oranı ve de 500 TL kredi tahsisatından oluşmaktadır. Benzer şekilde konut kredisi için AZG, CASCO, talk sigorta ya da emlak sigortası, DASK, BES gibi kapsamlardan birine sahip olunması gerekmektedir. Bununla birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak için yıllık 39 TL; konut kredisi için 108 TL’lik bir ücret alınmaktadır. Söz konusu tüm işlemler, Vakıfbank tarafından gerçekleştirildikten sonra kullanılmak istenen ücret tutarı da emekli müşteri hesabına gönderilmektedir.

Vakıfbank Ne Kadar Kredi Veriyor?

Vakıfbank, yalnızca emekliler için değil orta yaş grubu kişiler için de oldukça fazla ve avantajlı yardım kredisi sunmaktadır. Bu yönü ile vatandaşların banka tercihlerinde ilk sırada yer almayı başarmaktadır.

Toplamda 600 Bin TL'ye kadar olan ihtiyaç kredisi ile 500 Bin TL'ye kadar olan konut kredisi ihtiyaç sahiplerine kullandırılmaktadır. Ancak bu krediler için alt seçenekler de uygulanmaktadır.