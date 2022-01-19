Vakıfbank Emekliye 100.000 TL Ödeme Ayırdı, Başvuru Yapan SGK SSK Ve Bağ-Kur Emeklisi Alacak

Ülkemizin kamu Bankası olan VakıfBank emekli olan vatandaşlar için yapmış olduğu kampanyalardan bir tanesi de gelir belgesiz olarak verdiği 100.000 TL emekli kredisi olmaktadır. Vakıfbank üzerinden 100.000 TL ye kadar 24 ay vadeli emekli kredisi başvurusu yapmak isteyen emekliler banka şubesine gitmeden internet sitesi ve internet bankacılığı aracılığı ile nakit kredi başvurusunda bulunabilecekler.

Vakıfbank sadece emekli vatandaşlar için yapmış olduğu Bu kampanyada emekli maaşını kendi Bankasından almayan vatandaşlar için Bankaya maaş taşıması durumunda banka kredi notu düşük olsa bile 100.000 TL'ye kadar nakit kredi onayı vereceğini açıkladı. Emekli maaşını başka bankadan alan ve banka kredi notu düşük olduğu için kredi kullanamayan emekliler emekli maaşlarını VakıfBank'a taşıyarak hem diğer bankadaki borçlarını kapatabilir hem de ihtiyaçları varsa ihtiyaç kredisi kullanabilir.

VakıfBank emekli kredisi 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli verilirken 50.000 TL üzerindeki kredilerde 24 ay vadeli olarak işlem yapabilirsiniz. Vakıfbank 80 yaşına kadar olan emekli vatandaşların maaşları mı Kendi bankasına taşıması durumunda kredi onayı sunmaktadır.

VakıfBank emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank üzerinden emekli kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler banka şubelerine giderek kimlikleri ile birlikte Kredi başvurusunda bulunabilir. VakıfBank'a emekli maaşımızı taşıdıktan sonra ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilir ve bu şekilde ne kadar kredi onayı aldığınızı şube yetkisinin de hemen görebilirsiniz. Acil ihtiyacınızın olması durumunda en yakın Vakıfbank şubesine giderek krediyi İstediğiniz zaman kullanabiliyorsunuz.

Daha önce bu bankadan kredi kullanmış ve emekli maaşını Vakıfbank üzerinden alan emekliler ise banka şubesine gitmeden internet bankacılığını kullanarak istedikleri zaman 7gün 24saat mobil uygulama üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir. Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden yapılacak olan Kredi başvurularında banka müşterisi olan kişiler daha düşük faiz oranları ile yararlanırken ayrıca masrafsız kredi kullanacaklardır.

VakıfBank'ın başlatmış olduğu bu kampanya gibi diğer kamu bankaları olan Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden de ihtiyaç kredisi kullanacak olan emekliler düşük faiz oranları ile Kredi alabiliyor. Emekli maaşınızı bu üç kamu bankası'ndan da alırsanız başvurumuzu yapabilir düşük faizli kredi kullanabilirsiniz.