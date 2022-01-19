Gelir Durumu 4000 TL Üzerinde Olan Kişilere QNB Finansbank 50.000 TL Şartsız Ödeme Yapacak

50.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar qnb Finansbank tarafından başvurularını gerçekleştirir eklidir belgelerine göre kredi kullanabilecek. Banka finansbank müşterisi olan kişilere daha yüksek limitlerde de Kredi imkanı sağlayacak. Qnb Finansbank tarafından yapılan Açıklama ile birlikte gelir durumu 4000 TL ve üzerinde olan kişiler gelir belgesiz olarak 50.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi bu bankadan kullanabilecek.

Başvuru yapmak isteyen kişiler bankadan kredi politikalarına uygun olması durumunda ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilecek ve istedikleri limitlerde kredileri hızlı bir şekilde kullanabilecek. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız qnb Finansbank üzerinden SMS atarak veya bankanın internet sitesine girerek hızlı bir şekilde başvuru gerçekleştirebiliyorsunuz.

Qnb Finansbank üzerinden sms ile 50.000 TL nakit kredi başvurusu nasıl yapılır?

Cep telefonunuzu Mesaj kısmına girerek ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler kendi kimlik numaralarını yazarak 5030 numarası da mesaj olarak gönderebilir. 5030 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu verecek ve onaylanan tutarı en yakın banka şubesinden gelir belgesiz olarak alabileceksiniz. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar kredi kullanmak istiyorlarsa en yakın banka şubesine giderek de kimlikleri ile birlikte Kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Emekli olan vatandaşlar emekli maaşını bu bankadan almıyorsa emekli maaşını taşıma ile 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. 50.000 TL üzerindeki krediler de banka En fazla 24 ay vade ile işlem yaparken 50.000 TL'ye kadar kullanacağınız tüm krediler de 36 ay vadeli işlem yapılmaktadır.

Qnb Finansbank şubelerine giderek ihtiyaç kredisi başvurusu yapan ve bankadan gelir belgesiz olarak Kredi kullanacak olan kişiler kredi notu 1500 ve üzerinde olması durumunda bankanın düşük faizli kredi kampanyasından yararlanarak ihtiyaç kredisi kullanabilir.