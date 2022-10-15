Vakıfbank, Emekli ve Çalışanlar İçin 40.000 TL Ödeme Kampanyası Başlattı! Bugün Başvuru Yapan, Yarın Alıyor

Kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde işlem yapılarak hemen aynı gün içinde kredi ödemesi verileceği açıklandı. Emekli olan veya sigortalı olarak uzun süredir aynı işyerinde çalışan tüm vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek, 40000 TL ödeme alacakları bu kredi kampanyasından düşük faiz oranlarından yararlanarak sizler de Ekim ayı sonuna kadar başvurunuzu gerçekleştirerek, onay alabilirsiniz.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden 90 gün erteleme işlemlerinizi gerçekleştirmeniz durumunda sizlere 90 gün ertelemeli, en düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi verilmektedir.

Sadece bireysel müşterilerin katılabildiği bu kredi kampanyasında 36 ay vadeye kadar en yüksek ödeme tablosu oluşturabilecek ve Vakıfbank üzerinden başlatılan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilerek hemen aynı gün içinde de hesaplarına internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ödemeler yatırılabilecektir. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de yedi gün yirmi dört saat yapabiliyorsunuz.

Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden kredi kullanacak olan tüm vatandaşların ihtiyaç kredisi alabilmeleri için başvurularını gerçekleştirebilecekleri internet bankacılığı uygulamaları sizlere düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi imkanı sağlamaktadır. Özellikle emekli maaş alan vatandaşlar, emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak istiyorlarsa, şubelere gitmeden işlemlerini yapabilecek ve onaylanan bu krediler, aynı gün içinde kredi olarak hesabınıza yatırılarak da kullandırılacaktır. Vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan ihtiyaç kredisi başvurularında internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin özellikle kredi işlemlerini 5 dakika içerisinde hesaplarına yatırabileceğini de söylemek istiyoruz.