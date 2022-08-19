Vakıfbank duyurdu! Bugünden sonra 5 gün daha başvuru yapmanız durumunda 70.000 TL ödeme hesaplarda olacak

Banka hesaplarınızın olması durumunda 5 gün daha içerisinde başvurunuzu gerçekleştirerek, Vakıfbank üzerinden alabileceğiniz 70000 TL ihtiyaç kredisi ile ilgili detaylar paylaşıldı. Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. 70000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu kredi kampanyalarında şartları uygun olan kişiler aynı gün içinde 24 ay vadeli kredi kullanabilmektedir.

Kamu bankası olan Vakıfbank emekli olan kişiler ile birlikte uzun süredir aynı işyerinde çalışan sigortalı olarak vatandaşlar için yapmış olduğu bu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişileri düşünerek, hem ihtiyaç kredisi, hem de borç kapatma kredisi vereceğini açıkladı. Banka hesabınızın olması durumunda hemen Vakıfbank internet bankacılığı şifresini oluşturarak bankanın mobil uygulaması üzerinden de 70000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapabilecek. 5 gün içerisinde yapmış olduğunuz kredi başvurularında ise en düşük faiz oranlarından yararlanarak gelir belgesiz kredi kullanabileceksiniz.

VAKIFBANK 70.000 TL BAŞVURU

Başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişiler internet bankacılığı şifresi ile birlikte internet şubeleri ve Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. 7 gün 24 saat başvurularınızı bu şekilde yapabileceğiniz mobil uygulamalar üzerinden yapmış olduğunuz tüm işlemlerde, düşük faiz oranlarından yararlanır ve masrafsız olarak kredi kullanırsınız. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler aynı dakika içerisinde onay almaları durumunda ise şubelere gitmeden hesaplarına ödeme alabilmektedirler.

Banka internet bankacılığı uygulaması haricinde kredi başvurusunu size en yakın Vakıfbank şubesine giderek kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte de yapabiliyorsunuz. Banka şubesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak kimlik ve gelir belgenizi de bireysel müşteri temsilcisine verdikten sonra yapmış olduğunuz kredi başvurularında 70000 TL kredi onayı, bankanın şubeyi etkisinde sizlere sunulmaktadır.