Emekliye yeni haber: Bugünden sonra 13.000 TL daha ödeme alacaksınız, Başvuru yapılmaya devam ediyor...

Emekli olan vatandaşlar için başlatılan yeni kredi kampanyasında nakit ihtiyacı olan emeklilere 13000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı duyuruldu. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız sizlerde 13000 TL'ye kadar almış olduğunuz bu ödemeler ile birlikte 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilecek ve onaylanan bu kredileri aynı gün içinde hesaplarımıza yatırarak kullanabileceksiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte sizler de 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız aşağıdaki bankalar üzerinden hemen hesaplarımıza ödeme yapabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlara acil para ihtiyacı olması durumunda hiçbir sıkıntı çekmeden o bankadan 7 24, başvurularını yapabilmektedir. Ziraat Bankası, hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresi ile birlikte 13000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek onaylanan bu krediyi aynı gün içinde hesabınıza yatırarak kullanabileceksiniz.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşlar için ayrıca internet sitesi ve müşteri hizmetleri numaraları üzerinden de ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır.

AKBANK

Akbank üzerinden başvuru yapmak isteyen kişilerin banka hesabı olması durumunda, Akbank şubelerine gitmeden de işlemlerini kolay bir şekilde yapabilecekleri, Akbank Direkt uygulamasını sizlere öneriyoruz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte 36 ay vadeye kadar işlemlerinizi gerçekleştirecek ve 3 ay ertelemeli kredi kullanmanıza olanak sağlanacaktır.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz başvuru sonrasında nakit ihtiyacı olan kişilerin aynı gün içinde destek ödemelerinden de faydalanabileceğini söylemek istiyoruz.

Akbank Direkt uygulamasına giriş yaptıktan sonra başvurunuzu gerçekleştirmeniz ile birlikte aynı gün içinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler cep telefonları üzerinden SMS atarak da onay alıp almadıklarını görebilmektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Kredi yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda, Akbank üzerinden başvuru yapmış olacaksınız.