Vakıfbank düşük kredi puanı olanlara ATM ve Mobilden 5000 TL Veriyor

Vakıfbank yeni duyurmuş olduğu kampanyada kredi puanı düşük olan müşterilere 5000 TL'ye kadar onay vereceğini duyurdu. 5000 TL hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler diğer bankalardaki kredi puanı yüzünden onay alamıyorsa Vakıfbank üzerinden bazı şartlara uygun olmaları durumunda 36 ay vadeli kredi kullanabilecekler.

Vakıfbank bazı Kredi şartlarına uygun müşterilere çeşitli Kredi kampanyalarını sokarak istedikleri ihtiyaçlarda kredi onayı vermektedir. Vakıfbank üzerinden sizler de ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız belirtilen Kredi şartlarına uygun olan kişiler Bu bankanın müşterisi olması durumunda kredi puanı düşük olsa bile 5000 TL'ye kadar hemen onay alabilecektir.

Vakıfbank kredi notu düşük olan kişilere 5000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank kredi notu düşük olan müşterilerine ihtiyaç kredisi vermeleri için mobil uygulama üzerinden işlem yapacaktır. Vakıfbank banka şubelerinden veya Banka ATM'si üzerinden de kredi başvurusu yapılabildiği gibi hızlı bir şekilde onay alıp banka şubesine gitmeden parayı hesabınıza atmak istiyorsanız Vakıfbank mobil uygulamasını kullanabilirsiniz. Vakıfbank mobil uygulamasını kullanan müşteriler internet bankacılığı şifresi ile birlikte giriş yaparak Kredi başvurusunu yapabilir sonucunu yine aynı sayfada görebilir ve onaylanan krediyi de kendi Vakıfbank hesabına aktarabilirler.

Vakıfbank kredi başvurusu yapacak olan kişiler sigortalı olarak çalışıyorsa en az 12 aydır aynı işyerinde sigorta primlerinin yatmış olması gerekmektedir. Size en yakın Vakıfbank şubesine giderek bu bankadan kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte 5000 TL'ye kadar kredi notunu düşük olması durumunda Kredi kullanabilirsiniz.