Akbank ev hanımlarına 50000 TL kadar kredi ödemesi yapacak

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler ev hanımı olmaları durumunda 50.000 TL'ye kadar bu banka üzerinden gelir belgesiz kimliksiz onay alabilecekler. Akbank üzerinden yapılan kampanya duyurusu ile birlikte sigortalı olarak çalışan ve emekli olan kişiler ile birlikte sigortası olmayan ve kredi notu yüksek olan ev hanımları 50.000 TL'ye kadar kredi alabileceklerdir. 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler 36 ay vadeli ve ilk kredi taksit ödemelerinde de 90 gün ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa Bu bankada uygulanan Kredi politikalarını bilmeleri gerekiyor.

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan ev hanımları 50.000 TL'ye kadar onay almak istiyorlarsa daha önce banka çalışması olması gerekiyor. Daha önce bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kredi kartı gibi ürünleri kullanıp Bu ürünlerin ödemelerini düzenli olarak yaptıysanız Kredi notunuz yüksek olacak ve kredi notu yüksek olan müşterilere de Akbank gelir belgesiz kredi onayı verecektir.

Akbank üzerinden ayrıca kredi kullanmak isteyen kişiler Bu bankanın müşterisi olması durumunda Akbank direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilecektir. Akbank direkt üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında banka sizlere hızlı bir şekilde sonuç verecek ve banka şubelerine gitmeden onaylanan tutar kadar krediyi masrafsız gelir belgesiz imzasız ve bankasız olarak alabileceksiniz. Akbank internet bankacılığı kullanacak olan kişiler şifre almak için müşteri hizmetleri numarasını arayabilir veya en yakın Akbank şubesine gidebilirler.

Akbank ev hanımlarına 50.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapamayan kişiler bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir ve kredi sonucunu hemen öğrenebilir. Akbank ayrıca sms ile de müşterilerine Kredi imkanı sunan bankalardan bir tanesidir. Akbank üzerinden SMS atarak ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız grip yazın boşluk bırakın m t.c. kimlik numaranızı 4425 numarasına mesaj olarak gönderin. 4425 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu verecek kredi onayı almanız durumunda da faiz oranları ile birlikte ne kadar limitlerde kredi onayı aldığınız sizlere mesaj ile gönderilecektir.