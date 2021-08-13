Vakıfbank, Denizbank, Enpara Bankası 10.000 TL Gelir Belgesiz Kredi Vereceğini Açıkladı, Oturduğunuz Yerden Onay

Kredi kullanmak isteyen müşteriler tekrar gelir belgesiz olarak kredi başvurusu yapmak istiyorsa, banka kredi notu yüksek olması gerekiyor. Bankalar gelir belgesiz olarak on bin TL'ye kadar müşterilerine sadece kimlikle veya internet bankacılığını kullanarak online olarak kredi vermektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin daha önceki kredi ve kredi kartı ödemelerinde düzenli olması gerekmektedir. Kredi başvurusu yaptıktan sonra onay alan kişilerde bu kredileri sadece kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz olarak kullanacaklardır. Her banka gelir belgesiz olarak kredi vermiyor. Sizler için yaptığımız araştırma sonrasında bu bankaların hangileri olduğu hakkında sizlere bilgiler vereceğiz.

On bin TL gelir belgesiz kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi notunuzun en az 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Bankalarda, icralık bir durumunuzun olmaması ve banka kredi sicilinin temiz olması şartı da vardır. Ayrıca kredi kullanacak olan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve on sekiz yaşından büyük olması gerekiyor.

Vakıfbank 10 bin TL gelir belgesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank üzerinden gelir belgesiz kredi başvurusu yapmak istiyorsanız bu bankada bir hesabınızın olması ve hesabınıza bağlı bir internet bankacılığı şifrenizin olması gerekmektedir. Ayrıca banka kendi bankasından maaş alan müşterilerine gelir belgesiz kredi verir. Vakıfbank üzerinden çalışma veya emekli maaş alıyorsanız size en yakın Vakıfbank şubesine sadece kimliğinizle birlikte giderek maaşınızın 22 katına kadar gelir belgesiz kredi kullanabilirsiniz. Eğer ihtiyacınız on bin TL'ye kadar ise on bin TL de kredi kullanabiliyorsunuz.

Denizbank 10 bin TL gelir belgesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden gelir belgesiz kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi başvurusu için ilk olarak onay almanız gerekiyor. SMS atarak bu banka üzerinden 10000 TL kredi onayı alıp almadığınızı öğrenebiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapmak için cep telefonunuzun mesaj kısmına girdikten sonra kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazdıktan sonra bu mesajı 32 80 numarasına gönderin. 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucu gelecek ve ne kadar onay aldığınızı gösteren mesajı göreceksiniz. Onaylanan kredinizi en yakın banka şubesine giderek, 10000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz.

Enpara 10 bin TL gelir belgesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

10 bin TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi kullanacak olan kişiler, Türkiye'nin ilk dijital bankası olan enpara Bankası üzerinden de 10000 TL'ye kadar gelir belgesi vermeden kredi kullanabiliyor. Bu bankanın yapacağı tüm işlemler online ve internet üzerinden olduğu için kredilerde, internet üzerinden verilmektedir. Bankanın müşterisi olmanız durumunda mobil uygulamaya girerek buradan internet bankacılığı üzerinden kredi başvurunuzu yapabilirsiniz eğer bankanın müşterisi değilseniz, bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvurusu yapacaksınız.