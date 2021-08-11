Son Dakika, Emekli Maaş Kartı Olanlara 1000 TL ve 5000 TL arasında Ödeme Yapılıyor, Gün, Saat Farketmez

Son Dakika: Emekliye Müjde Geldi: Emekli olan kişilere, en az 1000 TL en fazla 5000 TL ödeme yapılıyor. Bu ödemeler acil durum olarak verilecek. Acil paraya ihtiyacınız varsa bu ödemeleri bankalardan alacaksınız. Emekli maaş kartı olanlar için yapılan bu kredi ödemesi, bankadan maaş alıyorsanız hemen hesabınıza yatacak.

Pandemi döneminde özellikle kamu bankaları başta olmak üzere, birden fazla banka emeklilere kredi imkanı sağlıyor. Emekli olan kişilere verilecek olan bu destek ödemelerinde son dakika duyurusu yapıldı. Ziraat Bankası başta olmak üzere, diğer tüm emekli bankaları bu kredi kampanyasını duyurdu. Kişilerin kredi borcu olsun, olmasın, acil ihtiyaçlarında banka 5000 TL’ye kadar ödeme yapacak. Yapılacak olan ödeme ister kredi isterseniz de bankamatik kartınıza nakit avans olarak yüklenecek. Bazı bankalar bu kampanyayı kendi internet sitelerinde duyurdu.

Vakıfbank Emekli Müşterilerine 5000 TL Ödeme Yapacak

Ziraat Bankası gibi en çok emekli müşterisi olan Vakıfbank’ta, emekli olan kişilere 5000 TL’ye kadar acil durum kredisi kampanyası başlattı. Maaşınızı Vakıfbank’tan alıyorsanız, hemen banka üzerinden başvuru yaparak 5000 TL ödeme alabileceksiniz. Vakıfbank bu kredilerde 3 ay erteleme yaparken dileyen müşterilere 36 ay vadeye kadar da kredi ödeme tablosu oluşturacak. Kredi kullanmak istemeyenler ise kredi notu yüksek olması durumunda bankanın vermiş olduğu nakit avans limitine başvuru yapabilirler. Banka internet bankacılığını kullanarak başvuru yapabilir, sonucunu takip edebilirsiniz.

Ziraat Bankası 1000 TL ile 5000 TL arasında hesabınıza para yatırıyor

Kamu bankası Ziraat Bankası’da bu kampanyayı sosyal medya hesaplarından duyurdu. Emekli maaşınızı bu bankadan alıyorsanız, krediniz olsa bile her zaman kullanacağınız 5000 TL hazır olacak. Banka internet bankacılığına girerek veya mobil uygulamaya girerek hemen kredi başvurusu yapabilir, onaylanan tutarı hemen görebilirsiniz. Dilerseniz kredi, dilerseniz hesabınız üzerinden KMH başvurusu yapabilirsiniz. Eğer bu bankadan maaş alıyorsanız ve kredi kullanmadıysanız, banka sizlere 100.000 TL’ye kadar kimlikle, 200.000 TL’ye kadar da gelir belgesi sunduğunuzda kredi imkanı sağlayacaktır. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli krediler bu krediler içinde geçerli olacaktır.