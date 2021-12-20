Vakıfbank Bireysel Müşterilere Destek Olacağı 120.000 TL Paketi Açıkladı, Müdür Duyuru Yaptı

Vakıfbank üzerinden yapılan duyuru sonrasında 120000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere düşük faiz oranları ile bu kamu bankası üzerinden kredi kullanabilecek. 120000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme, toplamda ise 36 ay vadeli olarak kredi kullanabilecek. Vakıfbank üzerinden yapılan bu duyuru ile birlikte 120000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacak olan vatandaşlar, belirtilen şartları uygun olması durumunda kredi notu düşük olsa bile onay alabiliyor.

120000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapan ve kredi kullanacak olan kişiler, ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme, toplamda 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsa, belirtilen şartlara uygun olması gerekiyor. 120000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişiler, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için onay almak istiyorsa, bankadan emekli maaşı veya çalışma maaş alması gerekmekte.

Banka, özellikle emekli olan vatandaşlar için yapmış olduğu bu kampanyada ihtiyaç kredisi ve borç kapatma, kredisini aynı anda sunuyor. 120000 TL, Vakıfbank, ihtiyaç kredisi veya 120000 TL, Vakıfbank, borç kapatma kredisi kullanmak isteyen kişilerin emekli olması durumunda emekli maaşları Vakıfbank'a taşınarak, kredi alınacak. vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden de yapılan bu duyuru ile birlikte hızlı birşekilde sizlere sonuç verilecek.

Verilen şartlara uygunsanız ve 120 bin TL kredi almak istiyorsanız, size en yakın banka şubesinde kimlik ve gelir belgeniz ile gitmeniz gerekiyor. Eğer bu bankadan maaş alıyorsanız, sadece kimliğinizi götürebilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda banka sizi değerlendirme sonucunu söyleyecektir. Onay alırsanız da kredinizi kullanabilirsiniz. Başvuru yapan kişiler, maaş müşterisi olması durumunda, maaşının 22 katına kadar kredi alabileceklerdir. Uygun faiz oranları ve şartlarına göre banka 3 ay ertelemeli olarak sizlere kredi imkanı sunar. Ayrıca alacağınız ihtiyaç kredisinde banka diğer banka borçlarınızı da kapatarak sizlere kredi imkanı sunacaktır.