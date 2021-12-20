PTT Son Dakika Açıklaması: Başvuru Yapanlara 30.000 TL Ödeme Verilecek

Ptt üzerinden sondakika yapılan kampanya haberinde, 30.000 TL'ye kadar acil destek kredisi, kullanabileceğiniz belirtildi. 30000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz, PTT üzerinden bankalarla ile anlaşma yapan PTT'nin yapmış olduğu kredi politikalarına uygun müşteri olmanız gerekiyor. Ptt Aktif Bank aracılığıyla yapmış olduğu bu kredi kampanyasında, Emekli olan çalışan ve devlet memuru olan vatandaşlar için bireysel ihtiyaç kredisi hazırladı. Ptt üzerinden başvuru yaparak alınabilecek olan bu krediler, ayrıca SMS ile ve internet üzerinden başvuru yaparak da alınabilecek.

Ptt ve aktif banka anlaşması ile verilecek olan 30000 TL nakit krediyi özellikle bankalarda kredi notu düşük olan vatandaşlar için kullandırılacak. 30000 TL nakit kredi almış olmanız durumunda hem düşük faiz oranlarından yararlanacak hemde 36 ay vadeye kadar uzun vadeler ile geri ödemesini sağlayacaksınız. 30000 TL, PTT üzerinden alınacak olan kredilerde dileyen müşteriler, 90 gün ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir.

PTT Aktifbank Kredisi SMS İle Başvuru

Sizlerde kampanyaya katılmak istiyorsanız hemen oturduğunuz yerden cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Cep telefonunuzun mesaj kısmından PTT, yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına gönderin. 30 50 numarasına gönderilecek olan mesaj sonrasında banka, sizleri değerlendirmeye, kimlik numaranız üzerinden yapacak. 10 dakika içerisinde sizlere ne kadar kredi sonucu verdiğini gösterecektir. 30 50 numarasına gönderilecek olan mesaj sonrasında kredi onayı alan kişileri aktif Bank Genel Müdürlüğü, arayacak ve krediyi nasıl kullanacağı hakkında bilgiler verecek.

Ptt şubelerine giderek kredi başvurusu yapmak isteyen kişilerde sadece kimlikleriyle birlikte en yakın PTT şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabilecek. Ptt şubelerine giderek kredi başvurusu yaptığınız zaman sizlere değerlendirme kısa bir süre içerisinde yapılarak sonuç söylemeyecek ve eğer bu sonuç sizin için uygunsa kredi kullanımı gerçekleştirilecektir.

Aktif Bank ayrıca, kendi resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi kampanyası için başvuru alıyor. Düşük kredi notu olan kişiler internet sitesi üzerinden hemen başvuru yapabilir. nkolaykredi.com.tr adresindeki, PTT, ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak PTT üzerinden ne kadar kredi onayı alacağınıza aynı sayfa üzerinde görebilirsiniz.