Vakıfbank Başvuran Kişilere Koşulsuz Şekilde 50.000 TL Ödeme Yapıyor!

Her gün ekonomik, mevsim ve yaşam şartları giderek zorlaşmaktadır. Bu durum pandemi sürecinin de etkisi ile beraber baş edilemez bir hale geliyor. Birikim yapmak artık çoğu kimsenin gerçekleştiremediği bir durumken, vatandaşlar zorunlu ihtiyaçların pahalanmasından dolayı çok zor geçim sağlamaktadır.

Vatandaşın zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması dahi bir hayli zorlanmışken nakit ihtiyaçları ise her geçen gün daha da fazla artış göstermektedir. Nakit ihtiyaçları için vatandaşlar önce yakın çevresine giderken, herkesin maddi durumu kötü olduğu için bu durumda gidilecek ilk adres bankalar olmaktadır.

Yaşanan maddi zorluklar, her kesimden olan her meslek grubundaki vatandaşı etkilemektedir. Bu nedenle bankalar farklı zamanlarda farklı meslek gruplarını özellikle destekleyen nakit desteği promosyonları ve kampanyaları düzenlemektedir. O kampanyaların biri Vakıfbank tarafından, yalnızca Avukatlara özel olarak verilmektedir.

Vakıfbank Avukatların Yüzünü Güldürüyor!

Vakıfbank, açıkladığı son kampanya ile avukatları sevindiriyor ve önemli bir kredi kampanyasına imza atmaktadır. Bu kampanyadan ise hem yeni avukatlar olmuş kişiler hem de meslekte kıdemli olan belli bir süreyi doldurmuş avukatlar faydalanabilmektedir. Vakıfbank, bu konu ile ilgili olarak mesleğe yeni başlamış avukatlar için özel olarak %1,85’ten başlayan uygun faiz oranları ve 36 aylık vadelerle 20.000 TL’ye kadar tutarlı krediler vermektedir. Bu kredi kapsamı ile faiz oranları, krediye başvuru yapan kişinin kredi puanına göre değişiklik göstermektedir. Vakıfbank, mesleğine yeni başlamış ve henüz bir yılını doldurmayan avukatlar faydalanabilmektedir.

Kullanılabilecek en yüksek kredi tutarı ise kişinin kredi skoruna göre değişmektedir. KKB puanı 0-1.250 arasında olanlar en fazla 15.000 TL kredi alabilirken, KKB puanı 1.250’den yüksek olanlara azami olarak 20.000 TL limit verilmektedir. Bu koşullar ile, ortalama olarak %1,91 faiz oranı ile ve 36 aylık vade uygulaması ile 15 bin TL’lik kredinin geri ödeme tutarı ise 22.191,71 TL olurken aylık taksitler ise 616,45 TL olarak belirlenmektedir.

Meslekte Yılını Dolduran Avukatlara Özel Kampanya!

Bankanın müşteri politikalarını karşılayan avukatlar için faiz oranı %1,79 ile maksimum kredi miktarı 125 bin TL’ye kadar çıkabilmektedir. Azami vade süresi ile beraber 50 bin TL ve bundan az tutarlar için 36 aylık vade olarak belirlenirken, vade süresi 36 aydan fazla olan ve 50 bin TL’yi aşan tutarlar için de 24 ay ile sınırlandırılmaktadır.