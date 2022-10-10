Son Dakika: Emekli beklediği müjde verildi! Yarın yapılacak 5500 TL ödemeler ile ilgili kimler alacak belli oldu!

Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılacak olan 5500 tl ödemeleriyle ilgili son dakika bir karar geldi. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapılacak olan 5500 TL ödemeleriyle ilgili internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere, yarından itibaren onay verilerek, hesaplarına kredili mevduat hesabı olarak artı para yatıracak. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinde emekli maaş alan tüm emeklerim katılabilecekleri bu kampanyalarda daha önce kredi kullanmış olan kişilere daha yüksek limitlerde kredili mevduat hesabı onayı verilmektedir.

Bankalar üzerinden verilecek olan bu artı paralar sizin emekli maaş hesabınıza artı para olarak kullandırılacak ve istediğiniz zaman bu parayı ATM üzerinden çekebilecek veya internet bankacılığı üzerinden başka bir yere gönderebileceksiniz. Geri ödemelerinde ise 12 ay vadeye kadar size ödeme tablosu oluşturarak işlem yapılmaktadır. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılacak olan ödemeler sonrasında başvurularını gerçekleştirerek nakit alacak olan tüm kişilere verilecek olan ödemelerde 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli nakit kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru gerçekleştirmek istiyorsanız, emekli maaşını bankalar üzerinden alan vatandaşlar, hangi banka üzerinden emekli maaş alıyorsa, internet şifresi oluşturarak hemen kredi başvurusunda bulunabiliyor.