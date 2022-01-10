Vakıfbank Banka Hesabı Olan Emekli ve Çalışanlara 18.000 TL Ödeme Yapacağını Açıklıyor, Başvuru Yapmak Basit

Acil ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, 18000 TL nakit kredi kullanmak istiyorlarsa banka şubelerine giderek veya bankaların resmi internet sitelerine girerek de acil ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek. Vakıfbank, yapmış olduğu son dakika kampanyasi ile birlikte kendi bankasında hesabı olan emekli ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlara banka şubelerine gitmeden kredi ödemesi yapacağını açıkladı.

Vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama sonrasında banka üzerinde hesabı olan vatandaşlar şubelere gitmeden gelir belgesiz olarak nakit kredi kullanmak istiyorlarsa, bankanın mobil uygulamasına giriş yaparak buradan destek kredisi başvurusunda bulunabilecek.

Vakıfbank, özellikle emekli olan vatandaşlar için yapmış olduğu kampanyalardan birtanesi olan ve 18 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli nakit kredi kullanabileceğiniz bu kampanyaya katılmak için emekli maaşınızı, Vakıfbank üzerinden alma şartı koşmaktadır. Vakıfbank, emekli maaşı üzerinden hem yüksek limitli ihtiyaç kredisi verirken, hem de ağacın ihtiyacı olan vatandaşlar için 18 bin TL'ye kadar istedikleri zaman mobil uygulama üzerinden kredi imkanı sunacaktır.

Başvuru

Vakıfbank üzerinden banka kredi politikalarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, nakil başvurusu için banka şubelerine gidebilir veya bankanın internet sitesi üzerinden başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Bankalar ile arası iyi olan vatandaşlar, Vakıfbank şubelerine gitmeden işlem yapmak istiyorlarsa ve bu banka şubeleri aracılığı ile bir hesabı var ise internet bankacılığı şifresi alarak hemen başvuruda bulunabilecek.

Vakıfbank mobil uygulamasına giriş yaparak veya Vakıfbank'ın internet sitesi üzerinden internet bankacılığına giriş yaparak, kredi başvurusunda bulunabilir, onaylanan tutar kadar kredinizi hemen hesabınıza yatırabilirsiniz.

Vakıfbank, sigortalı olarak çalışan vatandaşların kredi kullanabilmeleri için bazı şartlar istemektedir. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, 18000 TL nakit kredi kullanmak istiyorsa ve sigortalı olarak çalışıyorsa, son işyerlerinde 6 aydır sigorta primlerinin yatıyor olması gerekmektedir.

Belirtilen bu şartlara uygun olan vatandaşlar, kamu bankası üzerinden 18000 TL nakit kredi kampanyasına başvuru yapabilir, ilk taksit ödemesinde isteyen kişiler, 45 gün isteyen kişiler ise 90 gün ertelemeli olarak kredi kullanabilir. Düşük faiz oranlarıyla alabileceğiniz bu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, bankanın resmi internet sitesine girerek ihtiyaç kredisi hakkında detaylı bilgileri öğrenebilir.