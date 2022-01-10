Dolar Tahminleri İle Gündeme Gelen Hatice Kolçak, Yeni Tahmini İle Merak Uyandırdı: Dolar 14'ü Tekrar Geçerse...

Ekonomist Hatice Kolçak dolar konusunda son dakika tarih vererek ezber bozan yeni tahminleri ile gündem oldu. Kendi youtube kanalında yaptığı açıklama ile birlikte dolar 14'yi aşarsa müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

Ekonomist olan Hatice Kolçak, Merkez bankası'nın dolar 14'ü aşarsa hemen pas kararı vereceğini ve dolar kuru tekrardan 14 üzerine çıkarsa müdahale edeceğini açıkladı. Bir youtube kanalına katılan ve bu konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Hatice Kolçak, 20 Ocak günü gelen yeni enflasyon rakamlarına göre Merkez bankasının faiz kararından pas geçeceğini açıkladı.

Şu an için aynı seviyede ilerleyen dolar ve altın için çok sert bir hareket beklemeyen Kolçak, Merkez bankasının bu konu hakkında çalışmalarına ve çabalarına devam ettiğini söylüyor. Dolar için Merkez bankasının ciddi anlamda müdahale ettiğini ve bu sayede doların aynı seviyede olduğunu söylüyor.

Kolçak, doların 14 lirayı aşması halinde müdahalenin geleceğini söyleyerek

"Çok fazla dalgalı kur. 14’ün üzerine çıkmaması lazım. Çıktığında zaten nelerin olduğunu gördük. Bu bize zam olarak geri dönüyor. Yukarı yönlü hareket bizi 20’lere kadar götürebilir. Dolayısıyla bunun olmaması lazım. Vatandaşın dikkatli olması lazım. Gaza gelmemeliyiz"

ifadelerini kulandı.

Eğer dolar 14 TL'yi geçmesi durumunda her hangi bir müdahale olmazsa Dolar'ın hızla yükseleceğini de vurgulayan Kolçak, ayrıca küçük yatırımcı olan ve daha önce 18 TL'den dolar alan kişilere ise "BEKLEYİN" yanıtını verdi.