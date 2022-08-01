Vakıfbank ATM üzerinden nakit kampanyasını duyurdu! Vatandaşlar 19 yaş üzerinde ise 19.000 TL ödeme alıyor

Vakıfbank, yeni başlatmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında 19 yaş üzerinde olan vatandaşlara 19000 TL'ye kadar ödeme yapacağını açıkladı. Vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, 19 yaş üzerinde olan kişiler, 19000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilmekte.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı gerçekleştirip, bu banka üzerinden alacağınız kredi kampanyasında özellikle bireysel müşteri olmanız durumunda sizlere destek imkanı sağlanmaktadır. 19000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşların banka şartlarına uygun olması durumunda hızlı bir şekilde 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi olabileceğini söylemek istiyoruz.

Devlet bankası olarak hizmet veren Vakıfbank üzerinden kredi kullanacak olan kişilere hemen hızlı bir şekilde işlem yapılarak kredi imkanı sağlanmaktadır. Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden özellikle emekli olan kişilerle birlikte sigortalı olarak çalışan vatandaşların bireysel olarak kredi kullanabilecekleri haberi geldi. Banka şartlarına uygun olan kişiler, 36 ay vadeye kadar işlemler gerçekleştirilerek, kredi imkanı sağlanmaktadır. Biz nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu yaparak hızlı bir şekilde banka üzerinden kredi kullanabilecek ve 36 ay vadeli işlem yaparak bu bankadan hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz.

En yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz gibi, Vakıfbank, ayrıca sizlere internet sitesi üzerinden de kredi imkanı sağlamaktadır. En yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgesiyle birlikte giden vatandaşlar, maaşlarının 20 katına kadar kredi imkanı sağlamaktadır. Emekli olan kişilerin maaşlarını banka taşımaları durumunda sadece ihtiyaç kredisi değil, banka şartlarına uygun olan vatandaşlar, ayrıca bu bankadan yüksek limitli borç kapatma, kredisini kullanabilmektedir. En yakın banka şubelerine giderek de işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, hızlı bir şekilde işlem sonucu verecek olan bu banka nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, 36 ay vadeli kredi imkanı sağlamaktadır.