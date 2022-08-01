Emekliye müjde! Cumhurbaşkanı bu ay başında onayı verdi! Yüzler gülüyor

Emekli maaş alan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı tarafından yapılan nakit kampanyasında, duyuru paylaşıldı. Emekli maaş alan vatandaşlara 10000 TL'ye kadar ödemeler, Ağustos ayı itibariyle başladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizler de kamu bankaları üzerinden başlatılan bu kampanyaya katılarak, Cumhurbaşkanı destekli olarak verilecek nakit kampanyasından faydalanabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden almanız durumunda sizlere verilecek olan bu kredi kampanyasına katılarak, işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve 10000 TL 36 ay vadeli ödeme alabileceksiniz. Yapılan kampanyanın duyurusu, bayramdan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti. Başvuru yapacak olan kişilerin emekli maaşları kamu bankaları üzerinden olması durumunda 10 bin TL'ye kadar net ödeme yapılmaktadır.

Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde devlet destekli verilecek 10 bin TL nakit kampanyasına başvuru yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte işlem yapabileceğiniz gibi, ayrıca banka şubelerine gitmeden de kredi kullanabileceğinizi söylemek istiyoruz.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, işlemlerini yapacak olan vatandaşlar, özellikle banka hesabı olması durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, mobil uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, daha yüksek limitlerde krediler kullanabilmektedir. Bankaları, motel, uygulamalarını kullanabilmeniz için kendi hesabınız üzerinden bir işlem yaparak, kredi kullanmanız gerekmektedir. Bunun için kendi hesabınız üzerinden bir internet bankacılığı şifresi almanız ve bu internet bankacılığı şifresiyle birlikte mobil uygulamaya veya internet sitesi üzerinden internet şubesine giriş yapmanız istenmektedir. Başvurularına mobil uygulamalar üzerinden yapan vatandaşların hesaplarına aynı gün içinde kredi ödemeleri yatmaktadır.

Emekli maaşınızı başka bankadan alıyorsanız ve emekli maaşınızı kamu bankalarına taşımak istiyorsanız, sadece 10000 TL değil, daha yüksek limitlerde krediler verilmektedir.