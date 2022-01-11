Vakıfbank Anında Onaylı Nakit Kampanyası İçin Duyuru Yaptı: Başvuru Yapan Kim Olursa Olsun 10.000 TL Alıyor

Vakıfbank üzerinden acil ihtiyaç kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde 10000 TL'ye kadar ödeme verileceği haberi geldi. Vakıfbank, kendi resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru ile birlikte vatandaşlara 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak kredi kampanyasını başlattığını açıkladı.

Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin, Vakıfbank üzerinden işlem yapabilmeleri için 36 ay vadeye kadar 3 ayı ertelemeli kredi onayı alabilmeleri için bankanın uyguladığı kredi politikalarına uygun bir müşteri olması gerekiyor. Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa, Vakıfbank'ın sitesine girerek veya Vakıfbank'ın mobil uygulamasına girerek on bin TL kredi ödemesi alabiliyor.

Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, belirtilen şartlara uygun olan vatandaşlar, kredi kullanmak için başvurularının hemen internet bankacılığı üzerinden yapabilecek. vakıfbank, resmi internet sitesine girerek buradan internet bankacılığı şifresi oluşturabilir ve Vakıfbank'ın mobil uygulamasına girerek, 36 ay vadeli 10000 TL kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Emekliye Müjde:

Vakıfbank, özellikle emekli olan vatandaşlar için yapmış olduğu bu kredi kampanyasında, belirtilen şartlara uygun olması ile birlikte hızlı bir şekilde kredi onayı sunmaktadır. Vakıfbank, emekli vatandaşların kendi bankasından emekli maaş alması ile birlikte 36 ay vadeye kadar 10000 TL kredi alacağı bir kampanya hazırladı. Daha önce bu bankadan kredi kullansanız bile on bin TL nakit kredi kampanyasına başvuru için Vakıfbank'ın mobil uygulamasına giriş yaparak, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Vakıfbank emekli maaşını taşıyan kişiler daha önce hiç ihtiyaç kredisi kullanmadı ise banka bu kişilere kredi olarak 200000 TL'ye kadar maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sağlamaktadır. 4000 TL maaş alan bir emekliyim 88000 TL olur, belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanabilir.