Berat Albayrak Dolar İçin Konuştu: 2022 Yılında Dolar Kaç Lira Olacak!

Dolar son zamanlarda çok tartışılan bir konu. Son zamanlarda Türkiye'de inişli ve çıkışlı bir grafik çiziyor. Herkes bu konu hakkında konuşuyor. En son 18 TL gibi yüksek bir limit gören Amerikan Doları, aynı hafta içinde 12 TL'ye kadar düşmüştü. 18 TL iken yatırım yapan kişiler ise şimdilerde doların ne kadar olacağını merak ediyor.

Son zamanlarda kişiler sürekli dolar haberleri veriyor. Bu kişilerden birisi de Berat Albayrak. Berat Albayrak'ta yaptığı açıklamada dolar haberleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hükümet ve hükümet yakınlığı ile bilinen herkesin son zamanlarda TV ekranlarında dolar ile yaptıkları yorumları görüyoruz. Merkez Bankası başkanı Nurettin Nebati'nin de yakınlığı ile bilinen Berat Albayrak'da konuştu.

Bilindiği gibi 20 Aralık 2021 tarihinde Altın ve Dolar bir anda düşüş yaşadı. Yatırım yapan kişileri bu durum şok etti. Hızlı düşüş yaşayan dolar yatırımcıları hiç memnun etmedi. Dolar yüksek olduğunda dolar yatırımı yapan kişiler düşüş sonrasında doların tekrardan çıkmasını bekliyor.

Ak Parti Genel Başkan Yardımıcı olan Vedat Demiröz, katıldığı televizyon programında ülkemizdeki döviz kurunun dalgalı seyrinin bittiğini ve doların sabitlendiğini söyledi.

Vedat Demiröz'ün yaptığı açıklama şu şekilde...