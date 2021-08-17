Vakıfbank Akşam Haberi Yayınladı, 0.80 Faizli 15 Yıl Vadeli Kredi Ödemesi Yapacak

Vakıfbank son dakika olarak yeni bir kampanya yayınladı. Uygun faiz oranları ile müşterilerine hemen destek ödemesi olarak kredi imkanı tanınacak. Vakıfban üzerinden 0.80 faizli kredi almak isteyenler, belirtilen şartlara uygun olması durumunda, bu kredileri alabileceklerdir. Vakıfbank 0.80 faizli kredileri ev sahibi olmak isteyenlere verecek. Ev sahibi olmak isteyenler, konut kredisi kullandıklarında sıfır ev alımları için bu faiz oranından yararlanacaklar.

Vakıfbank'tan ev sahibi olmak için sarı panjur konut kredisine başvuru yapanlar, 180 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabilecekler. Vakıfbank son dakika kampanyasında alacağınız konut kredilerinde banka müşterisi olan kişiler, daha düşük faiz oranları ile bu kredilerden yararlanacak. Ev sahibi olmak isteyenler, Vakıfbank'tan kredi kullanacaksa da başvuru şartlarına uygun olması gerekir.

Vakıfbank kredi başvuru şartları

0.80 faizli konut kredisi olan sarı panjur kampanyasına katılmak istiyorsanız, öncelikle alacağınız evin sıfır olması gerekli. Banka sıfır ev alımlarınızda bu kredi faiz oranı ile kredi verecek. 0.80 faizli kredi alacak kişilerin TC vatandaşı olması ve banka kredi politikalarına uygun bir müşteri olması gerekmektedir. Vakıfbank üzerinden yapılan duyuru ile birlikte, kredi kullanacak olan kişiler, banka kredi notu ve kredi sicili temiz ise, gelir durumunda bir sıkıntı yoksa, onay alabileceklerdir. Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katıldığınızda, banka sizlere bu şekilde hemen kredi onayı verecektir.

Bankalarda sıkıntısı olan, gelir durumu olmayan kişiler onay alamazlar. Alacağınız evinde ayrıca banka kredilerine uygun olması gerekmektedir. Banka kredilerine uygun olmayan evler maalesef kredi ile değerlendirilmez.

Başvuru nasıl yapılacak?

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, banka şubelerinden ve Vakıfbank'ın resmi internet sitesinden işlem yapabilecekler. Uygun faizlerle kredi kullanacak olan kişiler, Vakıfbank'ın bu kredileri hemen kullandırması için banka şubelerine giderken evraklarını da yanında götürmesini isteyecek. Kredi kullanmak istiyorsanız, Başvuru yaptığınızda değerlendirme sonucunuzun olumlu olması gerekir. Banka kredi evrakları arasında gelir belgesi ve kimlik ile birlikte, evli olanlardan eş rızası belgesi, tapu fotopisi ve tapunun borcu yoktur kağıdını almasını isteyecektir. Kredi kullanacak olan kişiler, aldıkları evin ekspertiz değerinin yüzde 80'ine kadar kredi alacaklardır.