Vakıfbank 5000 TL 6000 TL 7000 TL ve 8 bin TL kredi kampanyası başlattı. Vakıfbank yapmış olduğu son duyuru ile birlikte özellikle düşük limitli kredi ihtiyacı olan kişilere 5000 TL ile 8000 TL arasında 4 kredi paketi ile işlem yapacağını duyurdu. 8 bin TL'ye kadar kullanacağınız bu krediler diye başvuru yapmak isteyen kişiler şubelere gitmeden de işlem yapabilecek ve kredilerine kullanabilecekler. Vakıfbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler belirtilen Kredi politikalarına uygun olmaları durumunda 5000 TL 6000 TL 7000 TL ve 8 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusunu 36 ay vadeye kadar yapabilecektir.

Vakıfbank kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişilere anında sonuç vererek Kredi kullandırımı yapmaktadır. Vakıfbank üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin sigortası olması durumunda 1 senedir aynı iş yerinde çalışıyor olması şartı da aranmaktadır. VakıfBank emekli olan kişilere daha önce Kredi kullanmaları durumunda bile emekli maaşlarını kendi bankalarından alıyorlarsa bu kredileri hemen vereceğini duyurdu.

Vakıfbank 5000 TL ve üzeri kredi

Vakıfbank acil ihtiyacı olan kişilere yaptığı bu Kredi kampanyasında 5000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlar dahilinde 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlayacaktır. Vakıfbank 5000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapabilirsiniz.

Vakıfbank kredi başvurusu için banka hesabınız üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte VakıfBank'ın mobil uygulamasına girerek buradan anında kredi seçeneği ile 8000 TL ye kadar başvuru yapabilirsiniz.