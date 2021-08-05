Vakıfbank 15000 TL Verdiği Kredilerde Şart Aramayacak, Faizsiz Kredi Verecek, Başvurular Başladı

Vakıfbank son dakika olarak yeni bir kredi kampanyası başlattı. 36 ay vadeye kadar 15 bin TL onay alacak olan kişilerden herhangi bir şart istenmiyor. Vakıfbank üzerinden kredi başvurusu yaptığınız zaman, 15 bin TL kredi başvurusu yapan kişilere şart aranmayacağı duyuruldu, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından da yapılan duyuru ile birlikte ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapılacağı söyleniyor.

Ülkemizin kamu bankası olarak hizmet veren Vakıf Bankası kredi başvurusu yapacak olan müşterilere düşük faizli olarak işlem yaparken bazı müşterilerine de faizsiz kredi imkanı sağlayacak. Faizsiz kredi alabilmeniz için bu bankada ticari bir hesabınızın olması ve daha önceden ticari bir kredi kullanmış olmanız gerekiyor.

Ayrıca, 12 ay vadeye kadar yapacağınız kredi ödeme tablolarında, faizsiz krediler verilecek. Diğer türlü müşterilere banka faizli olarak kredi işlemleri sunacak, Vakıfbank yapmış olduğu bu duyuru ile birlikte 15000 TL'ye kadar olan kredi başvurularında, hemen sonuç verecek.

Vakıfbank, 15 bin TL kredi başvurusu

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler bankanın uygulamış olduğu kredi politikalarında merak ediyor. Vakıfbank kamu bankası olmasından dolayı kişilerin kredi başvurusu yaptıktan sonra gelir durumuna ve kredi notuna bakarak sonuç verecek. Kredi başvurusu yaptıktan hemen sonra banka sizlere sonucu verdiği gibi krediniz de aynı gün içerisinde kullanabileceksiniz. Dilerseniz banka şubelerinden, dilerseniz de bankanın müşterisi olmanız durumunda internet bankacılığı üzerinden kredi kullanabilirsiniz. Kredi kullanmak isteyen müşterinin sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyor olması durumunda en az 6 aydır işyerinde aynı sigortasının yatmış olması gerekiyor.

Emekli olan kişilerde ise emekli maaşlarını bu bankadan alan kişiler daha uygun faizlerle kredi kullanabilir. Esnaf olan vatandaşlarımız işi, esnaf kredisi kullanmak istiyorlarsa en az iki yıldır vergi levhası, faal olarak işlem yapması gerekiyor. Yeni bir işyeri açtıysanız kredi kullanamayacaksınız.

Bankanın resmi internet sitesine girerek hemen işlemler hakkında bilgi alabilirsiniz, Bu internet sitesi üzerinden ayrıca kredi başvurunuzu da yapabiliyorsunuz, internet üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusunun sonucu sizin cep telefonunuza gelecektir.