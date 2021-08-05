BM İklim Raporunun Küresel Isınma Konusunda Sert Uyarılar Vermesi Muhtemel

İklim bilimi konusundaki son güncellemesinden sekiz yıl sonra, Birleşmiş Milletler Pazartesi günü, gezegenin ne kadar hızlı ısındığı ve etkilerin ne kadar zararlı olabileceği konusunda daha da sert uyarılar verecek bir rapor yayınlamaya hazırlanıyor.

BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) 2013'teki son raporundan bu yana, hem sera gazı emisyonları hem de ortalama küresel sıcaklık sadece tırmanmaya devam etti.

Yeni rapor, ortalama küresel sıcaklık 1,5 santigrat derecenin üzerine çıkmadan önce atmosfere ne kadar daha fazla emisyonun pompalanabileceğini tahmin edecek. Bu revize edilmiş karbon bütçesi, Kasım ayında yapılacak büyük bir BM iklim konferansından önce kendi emisyon azaltma planlarını hazırlayan hükümetler için bir rehber görevi görebilir.

Bilim adamları, dünya çapında felaket etkilerini tetikleyebilecek 1.5C'nin üzerindeki küresel ısınmayı önlemek için dünyanın küresel emisyonları 2030 yılına kadar yarıya indirmesi ve 2050 yılına kadar net sıfıra indirmesi gerektiğini söylüyor.

Ancak iklim değişikliği şimdiden dünya çapında ölümcül ve feci hava koşullarını körüklüyor. Neredeyse dünyadaki tüm buzullar daha hızlı eriyor. Kasırgalar daha güçlüdür. Daha bu yıl, eşi görülmemiş yağmurlar, Orta Çin ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde sel baskınlarına neden olurken, orman yangınları Sibirya, ABD'nin Batısı ve Akdeniz'i kasıp kavuruyor.

"Rapor sadece iklim değişikliği etkileri açısından rekor üstüne rekor kırdığımız gerçeğini kapsamayacak, aynı zamanda bugün dünyanın deniz seviyesinin yükselmesi ve buz örtüsü açısından keşfedilmemiş bir bölgede olduğunu gösterecek" dedi. Bezos Earth Fund hayırseverliğinde bilim, veri ve sistemler değişiyor.

Genel olarak, rapor "hükümetlerin iklim eylemini hızlandırma aciliyetinin altını çizecek" dedi.

Ve 2013 raporu, iklim değişikliğine insan endüstrisinin neden olmasının "son derece muhtemel" olduğunu söylese de - bu, bilim adamlarının bu açıklamadan en az %95 emin olduklarını gösteriyor - bu yılki rapor muhtemelen daha da güçlü bir dil kullanacak.

Daha önceki IPCC değerlendirmelerine katkıda bulunan East Anglia Üniversitesi'nden iklim bilimcisi Corinne Le Quéré, “Açıkçası, gezegenin artan ısınması nedeniyle geçmişte sahip olduklarımızdan daha güçlü olacak” dedi.

Le Quéré gazetecilere verdiği demeçte, "Bu ana noktalardan biri olacak. Çok, çok dikkatli bir şekilde tartışılacak ve incelenecek."