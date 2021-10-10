Vakıfbank 100.000 TL Kredi Haberi Yayınladı, Düşük Faizli Verilecek

Vakıfbank en düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Banka kendi resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru ile birlikte 100 bin TL'ye kadar 22 ay ve 36 ay vadeli kredi seçenekleri ile müşterilerine Kredi imkanı sunmaktadır. Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alan veya sigortalı olarak çalışan maaşı alan kişiler daha düşük faiz oranları ile maaşlarının 22 katına kadar kredi kullanabilecektir.

VakıfBank'ın başlatmış olduğu bu kampanya sonrasında ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşterilerine 100.000 TL'ye kadar kredi verirken diğer bankadaki borçlarında kapatmak isteyecektir.

Vakıfbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

100.000 TL'ye kadar Vakıfbank üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız ilk olarak bankanın kredi politikalarına uygun bir müşteri olmanız gerekmektedir. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler kredi notu 1100 ve üzerinde olması durumunda ve sigortalı olarak çalışıyorsa da en az 1 senedir aynı iş yerinde çalışıyor olması durumunda kredi başvurusu yapabileceklerdir.

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin emekli olması durumunda ise emekli maaşlarını bu bankadan almaları durumunda Kredi notu düşük olsa bile onay alabilir.

VakıfBank'ın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak 10 dakika içerisinde kredi başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Vakıfbank resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu dolduran müşteriler t.c. kimlik numaraları üzerinden sorgulamaya girecek ve bu sorgulama sonrasında kredilerini kullanacaklardır.

VakıfBank'ın mobil uygulaması üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapılıyor. Vakıfbank müşterisi olan kişiler mobil uygulamaya girerek buradan 36 ay vadeli 50 bin TL'ye kadar kredi kullanabilirler.

Vakıfbank başlatmış olduğu bu kampanyalar da düşük faiz oranları ile işlem yaparken ayrıca kişilere Kredi kullanmaları durumunda nakit avans limitleri de 10 bin TL'ye kadar vermektedirler.