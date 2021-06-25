Üzücü Tablo! Mili Takım, EURO 2020'nin En Kötü Takımı Oldu

Kötü, skorları ile turnuvaya damgasını vuran A Milli Takım, yapmış olduğu 3 maçta da ağır yenilgiler aldı. Ay yıldızlı takım, 3 maçta yediği toplam 8 golle, Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok gol yiyen takımlardan biri olarak anılıyor. Diğer yandan Uğurcan Çakır, grup aşamasında yapmış olduğu 18 kurtarış ile, zirvede yerini aldı.

EURO 2020'de A Grubu'nda yer alan A Milli Takım, eksi 7 averajla ve puansız olarak kayıtlara geçti. Milli takımın sergilemiş olduğu kötü performans adeta turnuvaya damgasını vurdu. Ayriyetten Kuzey Makedonya'yla birlikte puanı elde edemeyen 2 takımdan biri olan Türkiye, eksi 7 averajla zirveye oturdu.

Sonuncu Olduk

Milliler, EURO 2020 turnuvasında büyük hayal kırıklığı yaşadı. EURO 2020 turnuvasına katılan Ay-yıldızlı takım istediği sonucu elde edemedi. Milli takım, Avrupa Şampiyonası'nı Kuzey Makedonya ile birlikte puan alamadan EURO 2020 defterine kapatan iki takımdan biri oldu. İtalya, Galler ve İsviçre ile A Grubu'nda karşılaşma yaşayan A Milli Takım, rakip takımlardan toplamda tam 8 gol yerken, sadece 1 kez gol sevinci yaşadı. Grup aşamasını eksi 7 averajla ile sonlandıran Şenol Güneş'in öğrencileri, EURO 2020'de istediği başarıyı elde edemedi. Ay yıldızlı takım turnuvaya katılan 24 takım arasında sonuncu olarak listenin sonuna yerleşti.

Uğurcan Zirvede

Milli takım, şimdiye kadar turnuva tarihinde (1984) Yugoslavya (10) ve (2004) Bulgaristan'ın (9) ardından şampiyonalarda yemiş oldu 8 gol ile, turnuva tarihi boyunca en çok kale fileleri karşı takım tarafından havalandıran takım oldu. Kalecimiz Uğurcan Çakır ise grup aşamasında, toplamda 18 kurtarış yaparak bu alanda zirvede yerini aldı.

