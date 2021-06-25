Üzücü Tablo! Mili Takım, EURO 2020'nin En Kötü Takımı Oldu

EURO 2020'de tamamlanan grup maçları sonrasında üzücü durumda ortaya çıktı. A Milli Takım, eksi 7 averaj ile 24 takım içerisinde listede sonuncu sırada yer aldı içinde sonuncu sırada yer aldı.

Spor 25.06.2021 - 23:53 25.06.2021 - 23:54 Berkay Keskin
Üzücü Tablo! Mili Takım, EURO 2020'nin En Kötü Takımı Oldu

Kötü, skorları ile  turnuvaya damgasını vuran A Milli Takım, yapmış olduğu 3 maçta da ağır yenilgiler aldı.  Ay yıldızlı takım, 3 maçta yediği toplam 8 golle, Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok gol yiyen takımlardan biri olarak  anılıyor.  Diğer yandan Uğurcan Çakır, grup aşamasında  yapmış olduğu 18 kurtarış ile,  zirvede yerini aldı.

EURO 2020'de A Grubu'nda yer alan A Milli Takım,  eksi 7 averajla ve puansız olarak  kayıtlara geçti. Milli takımın sergilemiş olduğu kötü  performans adeta turnuvaya damgasını vurdu. Ayriyetten Kuzey Makedonya'yla  birlikte puanı elde edemeyen  2 takımdan biri olan Türkiye, eksi 7 averajla zirveye oturdu.

Sonuncu Olduk

Milliler,  EURO 2020 turnuvasında  büyük hayal kırıklığı yaşadı. EURO 2020 turnuvasına  katılan Ay-yıldızlı takım istediği sonucu elde edemedi. Milli  takım, Avrupa Şampiyonası'nı Kuzey Makedonya ile birlikte puan alamadan  EURO 2020 defterine kapatan iki takımdan biri oldu. İtalya, Galler ve İsviçre ile A Grubu'nda   karşılaşma yaşayan A Milli Takım, rakip  takımlardan  toplamda tam 8 gol yerken, sadece 1 kez gol sevinci yaşadı. Grup aşamasını eksi 7 averajla ile sonlandıran Şenol Güneş'in öğrencileri, EURO 2020'de istediği başarıyı  elde edemedi.  Ay yıldızlı takım turnuvaya katılan 24 takım arasında sonuncu olarak listenin sonuna yerleşti.

Uğurcan Zirvede 

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Milli takım, şimdiye kadar turnuva tarihinde (1984) Yugoslavya (10) ve (2004) Bulgaristan'ın (9) ardından şampiyonalarda  yemiş oldu 8 gol ile, turnuva tarihi boyunca en çok kale fileleri karşı takım tarafından havalandıran takım oldu. Kalecimiz Uğurcan Çakır ise grup aşamasında, toplamda 18 kurtarış yaparak bu alanda zirvede yerini aldı.
 

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