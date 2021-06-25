Son Dakika, Son Kampanya Yapıldı, Faizsiz İhtiyaç Kredisi Gündeme Bomba Gibi Düştü, En Az 10000 TL Veriliyor

Faizsiz kredi, herkesin merakla beklediği bir haber. Bankalar üzerinden faizsiz kredi alacak kişiler, belirli şartlar dahilinde onay alabileceklerdir. Faizsiz ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, bankalar sizlere özel kredi kampanyaları yapıyor. Bu alacağınız kredilerde kamu bankaları ve özel bankalar hizmet veriyor. Son dakika kampanyası olarak sunulan faizsiz kredi hizmeti ile birlikte, sizlerde anında kredi onayı alabileceksiniz.

Faizsiz kredi kamu katılım bankaları olan Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Emlak Katılım Bankası ile birlikte, Özel katılım Bankası olan Kuveyt Türk Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası ve 0 Türk, Yerli sermaye olan Türkiye Finans Katılım Bankası üzerinden faizsiz kredi alabileceklerdir. Bu bankalar üzerinden işlem yapacak olan kişiler, faiz yerine kar payı oranı ile işlem yapıyor. Bankalar kendi resmi internet sitesi üzerinden yaptıkları duyuru ile birlikte, bu kredileri kullanabileceklerdir. Faizsiz ihtiyaç kredisi alacak kişiler, katılım bankaları üzerinden sıfır faizli işlem yapabileceklerdir.

Ziraat Katılım Bankası faizsiz kredi kampanyası

Kamu katılım bankası olarak hizmet veren Ziraat Katılım Bankası üzerinden hızlı birşekilde 10 bin TL ve üzerinde, faizsiz kredi kullanabiliyorsunuz. Ziraat bankasının katılım bankası olarak kurulan bu banka üzerinden işlem yapmak isteyen kişiler belirli şartları uygun olması durumunda bankanın sıfır faizli işlemleriyle birlikte hem kredi işlemlerini yapabilir hemde tüm bankacılık işlemlerinde İslami şartlara göre, bankacılık hizmeti alabilirler. Ziraat Katılım Bankası üzerinden faizsiz kredi kullanmak isteyen kişiler banka şubelerine giderek işlem yapabiliyorlar. Emekli olan kişiler ve çalışan kişiler bu kredileri hemen kullanabileceklerdir. 36 ay vadeli kredi alacağınızı banka duyurdu. Sizlerde bu banka üzerinden hemen işlem yapabilirsiniz.

Albaraka Türk Katılım Bankası faizsiz kredi dönemi başladı

Faizsiz kredi veren bankalardan bir tanesi olan Albaraka Türk Katılım Bankası üzerinden de hızlı bir şekilde faizsiz işlem yapabiliyorsunuz. Banka şubelerine giderek veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvurusu yapmanız mümkündür. Banka kredi politikalarına uygun olan kişilere hemen yüz bin TL ye kadar onay vermektedir. Özellikle emekli olan kişiler emekli maaşlarını bu bankaya taşıyarak, kredilerini alabiliyorlar, Albaraka Türk resmi internet sitesi üzerinden de duyuru yapılan bu kredi kampanyasına, bayrama kadar başvuru yapan kişiler, düşük kar payı oranları ile kredi kullanacaklardır.

Kuveyt Türk Katılım Bankası'da kredi verecek

Kuveyt Türk Katılım Bankası üzerinden de kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Size en yakın, Kuveyt Türk Katılım Bankası şubelerine kimlik ve gelir belgesiyle giderek kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Kuveyt Türk Katılım Bankası, özellikle sigortalı olarak çalışan müşterilerine 3 ay ertelemeli ve toplamda 36 ay vadeli olarak kredi imkanları sunmaktadır. Bankanın ihtiyaç kredisini kullanacak olan kişiler, sıfır faiz oranları ile onay alabileceklerdir. Kuveyt Türk Katılım Bankası, ayrıca internet sitesi üzerinden de kredi başvurusu alıyor. Bankanın müşterisi olan kişiler internet bankacılığını kullanarak online ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirler.