Uzman İsimler Duyuru Yaptı, Kredi Notu Düşük Kişiler Bu Bankadan 40.000 TL Ödeme Alabiliyor

Acil nakit ihtiyacımız olduğu zaman bankalara giderek başvuru yapabilir veya uzaktan SMS Kredi Servisi veya internet, kredi servisiyle birlikte ne kadar kredi onayı alacağımızı görebiliriz. Bankalar, kişiler başvuru yaptıktan sonra kişilerin TC kimlik numaraları üzerinden bir sorgulama yaparak, kredi sonucunu vermektedir. Bu sebepten ötürü her başvuru yapan kişinin kredi onayı alamayacağını söyleyebiliriz.

Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan bu sorgulamada, banka sizin kredi notumuza bakar ve kredi notu uygun olan vatandaşlar için kredi kullanımı gerçekleştirir. Kredi notu düşük olan kişiler bankaya kefil veya ipotek vererek, kredi kullanabilirler.

Banka kredi notu ise sizin daha önceki çalışmalarınızdan oluşan bir performans raporu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bankalar üzerinden kullanmış olduğunuz bir adet kredi kartı bile olsa bu kredi kartını düzenli ödemiyorsanız banka kredi notunuz düşük olacaktır. Bankalar üzerinden kredi kullanacak olan kişiler, 1200 ve üzerinde bir kredi notu olması durumunda, sıkıntısız bir şekilde kredi kullanabilecektir.

Her bankanın kendine uygun olan kampanyalarına katılarak sizlerde başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Kredi notu düşük olan vatandaşlar ise kredi onayı alamamanın sıkıntısını yaşamaktadır. Kredi notu düşük olan vatandaşlar, kredi onayı almak istiyorlarsa, uzmanlar tarafından da belirtilen kampanyalara katılarak, 40000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilir.

Kredi notu düşük olan kişiler bu bankalar üzerinden kredi kullanmak istiyorlarsa, başvuru yapmadan önce sadece kredi notu düşük ise işlem yapması gerektiğini söylemek istiyoruz. Bankalardan, icralık veya avukatlık bir durumunuz varsa maalesef kredi onay alamazsınız.

Aktifbank N Kolay Kredi Kampanyası

"Kredi notunu dert etme" sloganı ile kampanya başlatan aktif Bank üzerinden n-kolay kredi kampanyasına katılarak, 40.000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin yapacakları bu başvuru sonrasında ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli, toplamda ise 36 ay vadeli olarak kredi kullanabileceğini söyleyebiliriz.

Aktif Bank İhtiyaç Kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler oturdukları yerden bir SMS atarak hemen bu banka üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir. Cep telefonunuzun mesaj kısmına gelerek Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak, 30 50 numarasına gönderiniz. gönderilen mesaj sonrasında banka sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verir ve kredi onayı almanız durumunda ev adresinizde iş adresinizde veya isterseniz, PTT şubelerinden onaylanan tutar kadar kredinizi kullanabilirsiniz.