Teksas Sinagogunda Çıkan Çatışmanın Ardından Rehineler Serbest Bırakıldı

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir sinagogda rehin tutulan dört kişi, silahlı bir kişinin dini bir hizmeti kesintiye uğratması ve polisle gergin bir çatışma başlatmasının ardından 10 saatten fazla bir süre sonra güvenli bir şekilde serbest bırakıldı.

FBI'ın Rehine Kurtarma Ekibi üyeleri Cumartesi akşamı Beth İsrail Cemaati'ne baskın düzenledi ve günün erken saatlerinde bir tutsak sağ salim serbest bırakıldıktan sonra kalan rehineleri serbest bıraktı.

Yerel muhabirler, Teksas Valisi Greg Abbott'un krizin sona erdiğini açıklamasından kısa bir süre önce patlama ve silah sesleri duyduklarını söyledi. “Dualar cevaplandı. Abbott Twitter'da yaptığı açıklamada, "Bütün rehineler canlı ve güvende" dedi.

Colleyville Polis Şefi Michael Miller, saldırganın öldüğünü söyledi, ancak yetkililer ölüm nedenini doğrulamayı reddetti. FBI, saldırganın kimliğini belirlediklerini ancak ifşa etmeyeceklerini söyledi. Olay ilk olarak Colleyville Polis Departmanına Cumartesi günü yerel saatle 10:41'de (16:41 GMT) çevrimiçi olarak yayınlanan Şabat servisi sırasında bildirildi. Polis SWAT ekipleri görevlendirdi ve bölge sakinlerini tahliye etti.

Afia'nın serbest bırakılmasını talep etti

FBI Dallas Özel Ajanı Matt DeSarno, yerel bir haham da dahil olmak üzere dört rehinenin tıbbi müdahaleye ihtiyacı olmadığını ve yakında ailelerine kavuşacaklarını söyledi.

“Onlara hiçbir şekilde zarar vermedi” dedi.

Yetkililer, rehinecinin Afganistan'da gözaltına alındıktan sonra ABD askeri görevlilerine saldırmak ve onlara ateş etmek suçundan 2010 yılında 86 yıl hapis cezasına çarptırılan Pakistanlı bir sinirbilimci olan Afia Siddiqui'nin serbest bırakılmasını talep ettiğini söyledi.

Ceza, Pakistan'da siyasi liderler ve onu Amerikan ceza adalet sisteminin kurbanı olarak gören destekçileri arasında öfkeye yol açtı. Siddiqui, Teksas'ta federal hapishanede.

DeSarno, şüphelinin taleplerini doğrulamadı, ancak "Yahudi cemaatini özellikle tehdit etmeyen bir konuya odaklandıklarını" söyledi.

ABC News başlangıçta adamın Siddiqui'nin kardeşi olduğunu iddia etti, ancak daha sonra kardeşinin Houston'da olduğunu açıkladı. Siddiqui'nin avukatı CNN'e verdiği demeçte rehine olayıyla "kesinlikle hiçbir ilgisi olmadığını" söyledi. Avukat, adamın Siddiqui'nin kardeşi olmadığını doğruladı ve eylemlerini kınadığını söyledi.

Çatışma sırasında yaklaşık dört saat boyunca Facebook'ta mevcut olan cemaatin Şabat sabah hizmetinin canlı yayınında, binanın içindeki sahneyi göstermese de, yüksek sesle konuşan bir adamın sesini yakaladığı ortaya çıktı.

Fort Worth Star-Telegram'ın bildirdiğine göre, adamın defalarca kimsenin yaralanmasını istemediğini ve öleceğine inandığını söylediği duyulabiliyordu. 1999'da açıldığından beri cemaatin bir üyesi olan Barry Klompus, Reuters haber ajansına canlı yayına katıldığını söyledi. Klompus bir telefon görüşmesinde, “Dinlemek ve izlemek korkunçtu ve bilmemek çok daha korkunç” dedi.