Uygun faizlerle 8.000 TL kredi kullanmak için bu haberimiz size göre! Geçtiğimiz günlerde yeni bir kampanya duyuruldu. İhtiyacı olan vatandaşlara uygun faizle 8.000 liraya kadar kredi verilebilecek. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti olan kişilere verilecek bir kredi türü. Bankalar 8.000 TL ihtiyacı olan vatandaşların bu kampanyadan yararlanabileceklerini duyurdu. Bankaların resmi internet sitelerinden yayınladığı duyuruya göre kredi, özel bankalardan veya devlet bankalarından alınabilecek. Ziraat Bankası, Finansbank vb.

Vatandaşların kredi notlarına göre sonuç hemen çıkıyor ve tarafınıza iletiliyor. İster bankaların web sitelerinden isterseniz kendi mobil bankacılığınız üzerinden başvuru yapabiliyorsunuz. Sonuç dakikalar içinde tarafınıza iletiliyor. Bu kampanya Kamu bankası olan başta Ziraat Bankası olmak üzere diğer bankalardan da bu krediyi alabilecekler. Ziraat bankası web sitesinden veya internet bankacılığı ile ödemeyi vatandaşın hesabına aktaracağını duyurdu.

İster Ziraat ister Finansbank müşterisi olun. Bankaların mobil bankacılık veya web sitesinden başvuru yaptığınız takdirde kredi notunuz olumluysa, ihtiyaç kredisi ödemeniz anında hesabınıza yatırılıyor ve kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Üstelik düşük faizlerle!

Ziraat Bankasının Kredi Kampanyası

Diyelim Ki Ziraat Bankası müşterisiniz krediye nasıl başvuracaksınız? 8.000 TL olan kredi başvurusu için bankanın müşterisi olmanı ve müşteri numaranızdan internet bankacılığı için şifre almanı gerekmektedir. Bu şifre ile mobil bankacılığı telefonunuza indirip giriş yapıyorsunuz. Kategoriler kısmından ihtiyaç kredi için başvuruda bulunuyorsunuz. Başvuru sonucu size 15-20 dakika içerisinde ulaşıyor. Sonuç olumlu ise krediniz banka hesabınıza yatıyor. Kredi kullanımınıza bağlı olarak 36 ay vade 3 ay gecikme sonrası bu kampanyadan faydalanabiliyorsunuz.

Finansbank'ın Kredi Kampanyası

Finansbank müşterileri nasıl kredi başvurusunda bulunacak? Finansbank bilindiği üzere özel bankalar arasında. Yine Finansbank'tan da 8.000TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Kampanyaya başvuracak kişilerin şartları sağlaması durumunda düşük faizli kredi imkanından faydalanabilecekler. İhtiyaç kredisine başvuracak olan kişiler mobil bankacılık üzerinden kategoriler kısmından ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler. Banka sonucu dakikalar içerisinde tarafınıza iletiliyor. Ayriyeten size tanımlanan kredileri görebilir ne kadar limitiniz olduğunu öğrenebilir onaylanan kredilerinizi hesabınıza ekleyebilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunmak için T.C numaranızı 5030'a göndermeniz yeterli olacaktır.