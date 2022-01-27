Ürdün Ordusu Suriyeli Kaçakçılarla Çıkan Çatışmada 27 Kişiyi Öldürdü

Ürdün birlikleri, komşu Suriye'den ülkeye girmeye çalışan 27 şüpheli kaçakçıyı öldürdüklerini ve uyuşturucu taşıyan bazılarının da Suriye'ye geri kaçtığını da sözlerine eklediler.

Ürdün ordusunun internet sitesinde Perşembe günü yer alan bir haberde, Suriye'den uyuşturucu kaçakçılığına yönelik çok sayıda şüpheli girişimin engellendiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ayrı müdahalelerde büyük miktarlarda uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

Ordu, Ürdün'ün ana sınır kapısından geçen Suriye kamyonlarında saklanmış çok miktarda uyuşturucu da bulduğunu söyledi.

Yeni oluşturulan angajman kurallarını uygulamaya devam edeceğini ve sınırları korumak için her türlü sızma veya kaçakçılık girişimine demir yumrukla vuracağını ve kuvvet ve kararlılıkla karşı koyacağını da sözlerine ekledi.

Bu ayın başlarında Ürdün ordusu, Suriye ile paylaştığı uzun gözenekli sınır boyunca kaçakçılarla çıkan çatışmada bir ordu subayının öldürüldüğünü söyledi.

Ürdün, 10 yıldan fazla süredir devam eden iç savaştan kaçan 650.000'den fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Eylül ayında, Suriyeli ve Ürdünlü yetkililer, Suriye hükümet güçlerinin Ürdün sınırı boyunca isyancıların elindeki bölgeleri ele geçirmesinin ardından sınır güvenliğini tartıştı.

Bir ay sonra, Ürdün Kralı II. Abdullah, iki ülkenin önemli bir sınır kapısını yeniden açmasının ardından on yıl içinde ilk kez Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüştü.

Suriye'de 10 yıllık iç savaşın ardından yasadışı bir uyuşturucu endüstrisi gelişti. Son yıllarda, yasadışı bir amfetamin olan captagon yapmak ve satmak için bir sıcak nokta olarak ortaya çıktı.

Suriye ve Lübnan, uyuşturucunun Orta Doğu'ya, özellikle Körfez'e açılan kapıları haline geldi.

Ürdünlü yetkililer, kaçakçılıktaki artışın arkasında Lübnan'ın İran destekli Hizbullah grubu ve güney Suriye'nin çoğunu kontrol eden diğer silahlı grupların olduğunu söylüyor. Hizbullah suçlamaları reddediyor.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, 2014 yılında yayınladığı bir raporda, Ortadoğu'da amfetamin pazarının yükselişte olduğunu ve dünya çapında ele geçirilen amfetaminlerin yüzde 55'inden fazlasının çoğunlukla Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye'deki büstlerden oluştuğunu söyledi.