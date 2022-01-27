Hindistan, Kanada Sınırındaki Trajediden Sonra 'Yasadışı' Göçmenliği Araştırıyor

Yetkililer, Hindistan polisinin geçen hafta ABD ile Kanada arasındaki sınırın yakınında donmuş halde dört Hintlinin bulunmasının ardından "yasadışı" göçe yönelik bir baskıda altı kişiyi tutukladığını söyledi.

Çoğunluğu Pencap ve Gujarat'ın batı eyaletlerinden gelen yüzlerce Hintli, Batı'da daha iyi bir yaşam ve iş fırsatları aramak için sert hava koşullarına göğüs gererek her yıl ABD-Kanada sınırını geçmeye çalışıyor.

Perşembe günü Gujarat polisi, sınırdaki kolluk kuvvetlerinin pasaport ve diğer eşyaların fotoğraflarını sağlamasının ardından tek bir aileye ait olan dördünün kimliğini belirlediklerini söyledi.

Polis yetkilisi AK Jhala, eyalet başkenti Gandhinagar'da yaptığı açıklamada, "Şimdi bu aileyi ve diğerlerini yasadışı yollarla yurt dışına göndermeyi başaran insan tacirlerini yakalamaya çalışıyoruz" dedi.

Polis tarafından tutuklanan altı kişinin eyalette bir seyahat ve turizm şirketi işlettiğini de sözlerine ekledi.

ABD'li yetkililer, Minnesota sınırının birkaç yard kuzeyinde, Kanada'nın Manitoba eyaletinde bir erkek, kadın, bebek ve gençten oluşan dördü ölü bulunduktan sonra Amerikalı bir adamı insan kaçakçılığıyla suçladılar.

Aynı köyden bu ay sınıra giden dört aileden biriydiler.

Yetkililer, 18 kişilik gruptan ayrıldıklarını ve muhtemelen bir kar fırtınasına yakalandıklarını ve bunun Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun "akıllara durgunluk veren" olarak nitelendirdiği bir trajediyle sonuçlandığını söyledi.

Durum ancak grubun yetkililer tarafından durdurulması ve gruptan herhangi bir bebek olmamasına rağmen içlerinden birinin içinde bebek malzemeleri bulunan bir sırt çantası taşıdığının bulunmasıyla ortaya çıktı.

Jhala, “İnsan kaçakçılığı ilişkisi derinlere iniyor ve çoğu zaman yerel politikacıları da içeriyor” diyen Jhala, insanların ABD veya Kanada'ya gitme çabalarını finanse etmek için topraklarını ve evlerini bile sattıklarını da sözlerine ekledi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir dışişleri bakanlığı yetkilisi, yetkililerin davayı araştırmak için ABD ve Kanada'daki sınır yetkilileriyle koordinasyon içinde olduğunu söyledi.